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Общество ,  
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Посольство Китая в России временно снизит визовые сборы

Посольство Китая в России с 11 декабря временно снизит визовые сборы
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Посольство Китая в России на год снизит визовые сборы, сообщила пресс-служба ведомства.

«В целях дальнейшего облегчения передвижения иностранных и китайских граждан с 11 декабря 2023 г. по 31 декабря 2024 г. посольство Китая в России снизит стоимость виз в Китай  (за исключением срочных визовых сборов)», — говорится в сообщении.

Теперь стоимость однократной визы в Китай для россиян составит 2,5 тыс. руб., двукратной — 5 тыс. руб., многократной — 7,4 тыс. руб.

Ранее визовые сборы для граждан России при оформлении однократной визы в Китай составляли 3,3 тыс. руб., двукратной — 6,6 тыс. руб, многократной — 9,9 тыс. руб.

Для тех, кто подал заявление на получение визы до 11 декабря, сохраняются визовые сборы по прежним тарифам.

Визовый центр Китая в Москве отменит предварительную запись
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

С 11 декабря также отменяется требование о предварительной записи для подачи документов на визу в Китайском визовом сервисном центре в Москве. Обязательную запись отменяют «в целях дальнейшего облегчения поездок иностранных граждан в Китай». Теперь, чтобы получить визу, необходимо заполнить анкету на сайте и принести ее и другие документы в визовый центр.

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Теги
Китай визовый сбор россияне посольство

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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