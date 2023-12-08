Посольство Китая в России временно снизит визовые сборы

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Посольство Китая в России на год снизит визовые сборы, сообщила пресс-служба ведомства.

«В целях дальнейшего облегчения передвижения иностранных и китайских граждан с 11 декабря 2023 г. по 31 декабря 2024 г. посольство Китая в России снизит стоимость виз в Китай (за исключением срочных визовых сборов)», — говорится в сообщении.

Теперь стоимость однократной визы в Китай для россиян составит 2,5 тыс. руб., двукратной — 5 тыс. руб., многократной — 7,4 тыс. руб.

Ранее визовые сборы для граждан России при оформлении однократной визы в Китай составляли 3,3 тыс. руб., двукратной — 6,6 тыс. руб, многократной — 9,9 тыс. руб.

Для тех, кто подал заявление на получение визы до 11 декабря, сохраняются визовые сборы по прежним тарифам.

С 11 декабря также отменяется требование о предварительной записи для подачи документов на визу в Китайском визовом сервисном центре в Москве. Обязательную запись отменяют «в целях дальнейшего облегчения поездок иностранных граждан в Китай». Теперь, чтобы получить визу, необходимо заполнить анкету на сайте и принести ее и другие документы в визовый центр.