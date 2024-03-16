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Война санкций ,  
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В Финляндии вступил в силу запрет о въезде машин с российскими номерами

Запрет на въезд машин с номерами России в Финляндии вступил в силу
Сюжет
Война санкций

В Финляндии 16 марта вступил в силу запрет на пребывание автомобилей с российскими номерами.

Он не распространяется на студентов очной формы обучения, а также для работающих по срочному трудовому договору, чьи машины были легально ввезены в Финляндию до запрета на въезд.

Полгода назад, 16 сентября 2023 года, страна запретила въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Он распространяется и на границу с Норвегией.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен исключила конфискацию автомобилей, подчеркнув, что она возможна только в случае уголовного расследования.

Аналогичные меры приняли власти Латвии и Литвы, Эстонии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.

В Финляндии назвали дедлайн для автомобилей с российскими номерами
Политика
Фото:Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press

Официальный представитель российского МИДа Мария Захаров, комментируя действия стран ЕС, заявила, что они «без должной реакции не останутся». Российская сторона рассматривает ограничение как еще одну попытку по воссозданию «железного занавеса» в Европе, добавила она.

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Теги
Финляндия запрет на въезд автомобильные номера
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