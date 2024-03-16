Запрет на въезд машин с номерами России в Финляндии вступил в силу

В Финляндии вступил в силу запрет о въезде машин с российскими номерами

В Финляндии 16 марта вступил в силу запрет на пребывание автомобилей с российскими номерами.

Он не распространяется на студентов очной формы обучения, а также для работающих по срочному трудовому договору, чьи машины были легально ввезены в Финляндию до запрета на въезд.

Полгода назад, 16 сентября 2023 года, страна запретила въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Он распространяется и на границу с Норвегией.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен исключила конфискацию автомобилей, подчеркнув, что она возможна только в случае уголовного расследования.

Аналогичные меры приняли власти Латвии и Литвы, Эстонии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захаров, комментируя действия стран ЕС, заявила, что они «без должной реакции не останутся». Российская сторона рассматривает ограничение как еще одну попытку по воссозданию «железного занавеса» в Европе, добавила она.