В Финляндии вступил в силу запрет о въезде машин с российскими номерами
В Финляндии 16 марта вступил в силу запрет на пребывание автомобилей с российскими номерами.
Он не распространяется на студентов очной формы обучения, а также для работающих по срочному трудовому договору, чьи машины были легально ввезены в Финляндию до запрета на въезд.
Полгода назад, 16 сентября 2023 года, страна запретила въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Он распространяется и на границу с Норвегией.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен исключила конфискацию автомобилей, подчеркнув, что она возможна только в случае уголовного расследования.
Аналогичные меры приняли власти Латвии и Литвы, Эстонии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захаров, комментируя действия стран ЕС, заявила, что они «без должной реакции не останутся». Российская сторона рассматривает ограничение как еще одну попытку по воссозданию «железного занавеса» в Европе, добавила она.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.