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Общество ,  
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Чернышенко допустил упрощение визового режима с дружественными странами

Чернышенко: визовый режим с дружественными странами могут упростить
С 2024 года правительство России запустит программу по продвижению российского туристического бренда за рубежом. Власти работают над привлечением туристов из дружественных стран и либерализацией визового режима, сообщил Чернышенко
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство России работает над упрощением визового режима с дружественными странами и над созданием условий для большего привлечения туристов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью «РИА Новости».

«Прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам. У России огромный потенциал для развития туристической сферы — все климатические зоны, уникальные туристические маршруты», — подчеркнул он.

Он напомнил, что правительство России ранее одобрило список из 17 стран, приоритетных для сотрудничества. Среди них: Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет, Республика Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ, Малайзия.

По словам Чернышенко, с начала 2023 года Россия приняла около 7,7 млн иностранных туристов из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Белоруссии и Азербайджана.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

РБК ранее писал со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ, что в январе—сентябре 2023 года количество поездок иностранных туристов в Россию выросло в три раза к 2022 году. За этот период иностранцы пересекли российскую границу с туристической целью 429,1 тыс. раз (в 2022 году — 147,3 тыс.).

Лидерами по числу поездок в Россию с целью туризма стали жители Китая — 105,8 тыс. С января по сентябрь 2022 года этот показатель был на уровне лишь 563 человек. Помимо этого чаще всего в Россию приезжали граждане Германии, Турции, Ирана и Туркменистана (42 тыс., 33,7 тыс. и 25,5 тыс. поездок соответственно).

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В августе 2023 года власти России и Китая договорились возобновить безвизововый режим для туристических групп. Туристический бизнес возлагает на возвращение китайских туристов большие надежды, отмечала ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В Минэкономразвития отметили, что въездной турпоток растет, в том числе, благодаря запуску электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном. Только по этим двум механизмам составил более 100 тыс. человек.

В 2024 году въездной поток так же будет расти за счет карты туриста, которая заработает до конца года, а также продвижение России как туристического бренда за рубежом, спрогнозировали в ведомстве.

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Виктория Громова Виктория Громова
Дмитрий Чернышенко Россия туризм Визовый режим

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