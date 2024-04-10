Доходы четырех из пяти визовых центров в России упали в 2023 году

Выручка большинства визовых центров, обслуживающих европейские страны, в 2023 году снизилась. Спад показали компании, работающие с Германией, Испанией и Италией. Доход вырос только у оператора посольств Франции и Венгрии

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2023 году доходы большинства операторов визовых центров, обслуживающих посольства европейских стран в России, упали. Это следует из их отчетности по РСБУ, которую изучил РБК. Речь идет о компаниях VMS (работает с посольством Италии), VisaMetric (Германия), BLS International (Испания), TLScontact (Великобритания и Швейцария). Выручка по итогам 2023 года немного выросла только у VFS Global (обслуживает посольства более 20 государств, в том числе Венгрии и Франции).

Как отмечают опрошенные РБК эксперты, спад доходов стал следствием введенных с 2022 года ограничений ЕС и усложнения транспортного сообщения между Россией и европейскими странами.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость визового сбора выросла с €35 до €80, срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней (может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях). Ряд стран Шенгенского соглашения и вовсе приостановили выдачу туристических виз заявителям из России в 2022 году. К ним относятся Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония. Тем не менее 17 стран Шенгенского соглашения до сих пор продолжают принимать заявления россиян на туристические визы. К ним в том числе относятся Австрия, Германия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и Словения. С 1 апреля 2024 года к Шенгенской зоне присоединились также Румыния и Болгария.

Сколько заработали визовые центры в 2023 году

У компании VisaMetric (российское юрлицо — ООО «Визаметрик»), которая обслуживает посольство Германии, в 2023 году выручка упала на 40,7%, до 83,5 млн руб., согласно данным отчетности по РСБУ. При этом в 2022 году, на фоне восстановления спроса на зарубежные поездки после пандемии, доходы компании выросли — тогда выручка увеличилась на 74%, до 141 млн руб.

Как отмечается в пояснении к отчетности, в марте 2020 года из-за пандемии ООО «Визаметрик» было вынуждено временно полностью прекратить прием заявлений на выдачу виз до июня 2020-го, в связи с чем его выручка тогда упала на 100%. В документе сообщается, что компания продолжит согласовывать меры поддержки с Берлином до полного восстановления объемов деятельности: «В планах на 2024 год дальнейшее дополнительное финансирование участником компании посредством выдачи займов для пополнения оборотных средств для поддержания осуществления непрерывной хоздеятельности до полного восстановления деятельности после согласования с МИД Германии».

Компания BLS International (ООО «БЛС Интернешнл Сервисес»), обслуживающая посольство Испании, оказалась в похожей ситуации в 2023 году. Ее выручка упала на 41,1%, до 154,3 млн руб. (в 2022 году доходы компании выросли почти в 2,5 раза по сравнению с показателями 2021 года — рост выручки составил 164,3%, до показателя 262,2 млн руб.). В пояснении к бухгалтерскому отчету за 2023 год говорится, что доход «БЛС Интернешнл Сервисес» в позапрошлом году существенно увеличился в результате возобновления потока заявителей и возобновления нормальной хозяйственной деятельности. В 2021-м выручка компании составила 99 млн руб., в допандемийном 2019-м — 731,6 млн руб.

Обслуживающая посольство Италии компания VMS (ООО «Виза менеджмент сервис») продемонстрировала менее чувствительный спад в 2023 году. Ее выручка упала на 12,9%, до 337,2 млн руб. (в 2022 году доходы ООО «Виза менеджмент сервис» снизились на 82,1%, до 387 млн руб., тогда как по итогам допандемийного 2019 года выручка составила 1,3 млрд руб.).

Выручка у TLScontact (ООО «ТЛСконтакт (РУ)»), работающей со Швейцарией и Великобританией, в 2023 году упала на сопоставимые 12,5%, до 261,8 млн руб. В пояснении к бухгалтерскому отчету компании отмечается, что 30 сентября 2024 года заканчивается срок действия контракта на оказание услуг, связанных с процедурой выдачи британских виз, на эту тему ведутся соответствующие переговоры. При этом контракты на оказание услуг, связанных с процедурой выдачи австралийских и швейцарских виз, продолжат действовать в 2024 году. «Общество предполагает продолжить свою деятельность в обозримом будущем и не планирует ее прекращение», — отмечается в документе.

Только показатели VFS Global (ООО «ВиЭф Сервисес»), которая работает с 28 государствами, включая Венгрию и Францию, в 2023 году продемонстрировали рост. Выручка ООО «ВиЭф Сервисес» выросла на 14,1%, до 1,3 млрд руб. В 2022 году рост был еще сильнее — на 25,2%, до 1,1 млрд руб. При этом по итогам допандемийного 2019 года выручка компании составила 4,4 млрд руб.

Директор визового центра «Калинка Сервис» Игорь Асташкевич заявил РБК, что в 2023 году, при наличии проблем с подачей документов в посольства большинства шенгенских стран, в визовый центр Венгрии перенаправилась часть спроса. «На визовый центр Франции в 2023 году пришелся традиционно большой спрос на оформление виз. Несмотря на ограничения в подаче документов и повышение стоимости оформления виз, туристы с большим желанием хотели оформить эту шенгенскую визу, поскольку Франция часто выдавала визы на длительный срок, что позволяет совершить несколько поездок в страны Шенгенского соглашения», — добавил эксперт.

При этом в отчете компании ООО «ВиЭф Сервисес» об изменениях капитала за 2023 год показаны отрицательные чистые активы на 31 декабря 2023 года в размере 1,8 млрд руб. (на 31 декабря 2022 года — 1,3 млрд руб.). Как отмечается в пояснении, наблюдающаяся неопределенность может вызвать значительные сомнения в способности общества с ограниченной ответственностью «ВиЭф Сервисес» продолжать непрерывно свою деятельность.

С чем связан спад доходов

Опрошенные РБК эксперты объясняют снижение выручки визовых центров введенными ЕС ограничениями, которые затрудняют поездки россиян в страны союза. «В консульствах стран ЕС прошли сокращения консульских сотрудников, появились сложности с наймом российских граждан на технические должности, где они раньше предусматривались. Это повлекло сильное снижение пропускной способности консульств, введение лимитов на подачу документов. Визовые центры могут и хотят обрабатывать больше документов, но, предполагаю, консульства это не приветствуют», — заявил РБК Игорь Асташкевич.

Взаимное закрытие консульских учреждений России и западных стран активизировалось в 2022 году. Меры коснулись дипмиссий Германии, Чехии, Швеции, Норвегии, Бельгии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Нидерландов и Исландии.

Как следствие, отметил в беседе с РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, сократился и спрос на поездки в Европу с туристической целью.

«На сокращение спроса могло повлиять удорожание авиаперелетов и усложнение логистики между Россией и странами ЕС. Кроме этого, Евросоюз с 2022 года отменил упрощенный визовый режим с Россией. Также возникают сложности с записью на подачу документов. Естественно, сокращение количества поездок приводит к меньшему объему выданных виз. Например, если в 2019 году было выдано более 3 млн шенгенских виз, то в 2022 году — около 600 тыс. (по 2023 году пока нет официальной статистики)», — говорит эксперт.

В 2022 году россиянами, по данным портала Schengen Visa Info, было подано 687 тыс. заявлений на шенгенские визы, выдано было 603 тыс. виз. В 2021 году было подано 536 тыс. заявлений, выдано было 513 тыс. виз. В 2022 году Франция получила 64 309 заявлений и выдала 55 285 виз; Германия получила 48 895 заявлений и выдала 38 809 виз; Италия получила 117 167 заявлений и выдала 103 099 виз; Испания получила 166 893 заявления и выдала 154 450 виз. Данных за 2023 год пока нет.

Как добавляет Горин, среди тех стран ЕС, которые продолжают выдавать туристические визы, у россиян наибольшей популярностью традиционно пользуются Франция, Испания, Италия, Греция и Венгрия. «Выделить наиболее лояльные к россиянам страны ЕС из тех, кто не отменил туристические визы, сложно. Например, к таким можно отнести те страны, которые продолжают выдавать многоразовые визы. Среди них Франция, Испания, Италия. Греция и Венгрия также лояльно относятся к российским туристам, но выдают одноразовые визы на даты поездки. Количество отказов при корректной подаче документов не увеличилось, но после отмены упрощенного порядка выдачи документов мультивизы стали выдавать меньше», — заявил эксперт.

Асташкевич, в свою очередь, отмечает, что снижения лояльности европейских консульств при выдаче виз не наблюдается. По его словам, больше всего виз в 2023-м выдали консульства Франции, Италии, Испании, Болгарии, а меньше всего — Германия, Польша и Греция, хотя ранее это были популярные направления.

Гендиректор сети «Единый визовый центр» Алина Гафурова сообщила РБК, что на данный момент наиболее лояльными считаются Италия и Франция, как и в 2023 году. «Также стоит отметить, что в этом году повысился процент одобрений виз от Испании, хотя в прошлом году приема в данную страну почти не было. В 2023 году меньше всего виз выдали Германия, Греция, Швеция и Австрия», — добавила эксперт.