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Война санкций ,  
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Волож решил уйти из «Яндекса»

В интересах компании Волож пообещал не давать указаний по голосованию семейному трасту, через который он владеет долей в «Яндексе»
Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Компания «Яндекс» объявила о том, что Аркадий Волож покинет пост гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». Заявление компании появилось после того, как ЕС опубликовал санкционный список с Воложем.

«Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде», — сказал Волож.

В «Яндексе» подчеркнули, что он владеет долями (экономическая доля — 8,6%, голосующая — 45,3%) через семейный траст и не является контролирующим акционером. «Таким образом, персональные санкции в отношении Аркадия не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании», — подчеркнули в «Яндексе».

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Аркадий Волож

В компании добавили, что считают решение Еврокомиссии несправедливым и уверены в том, что оно не повлияет на операционную деятельность. «Миллионы наших пользователей продолжат искать и находить информацию, пользоваться сервисами такси и доставки товаров, еды и лекарств, смотреть кино, слушать музыку, учиться и делать многое другое с помощью «Яндекса», — заявили в компании.

ЕС днем 3 июня объяснил внесение Воложа в санкционный список тем, что он является «крупным бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации». Как посчитали в Брюсселе, он «материально или финансово поддерживает правительство и несет ответственность за поддержку действий или политики, подрывающих или дестабилизирующих Украину».

На фоне такого решения акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 16:40 упали более чем на 14%.

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