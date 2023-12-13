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Война санкций ,  
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Юристы Воложа перечислили суду ЕС аргументы для снятия санкций

Сюжет
Война санкций
Юристы Воложа настаивают, что он «не очередной бизнесмен», чье состояние было построено на волне приватизации и госконтрактах, а вернуться в Россию он теперь не сможет. В ЕС их аргументы считают неубедительными
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Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Юристы сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в суде ЕС заявили, что с бизнесмена необходимо снять санкции, так как он осудил действия России, не был близок к президенту Владимиру Путину, а свое состояние построил не на госконтрактах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это не очередной бизнесмен, построивший свое состояние на волне приватизации и госконтрактах», — сказал юрист Воложа Уильям Джули на слушаниях в среду.

Он отметил, что сооснователь «Яндекса» сделал «очень смелый шаг», когда в августе осудил военную операцию России на Украине, и теперь живет «под постоянной угрозой возмездия» со стороны Москвы.

«Россия — это страна, в которую он никогда не сможет вернуться», — сказал Филипп Гёт, другой юрист Воложа. По его словам, сооснователя «Яндекса» неверно называть крупнейшим акционером компании, поскольку у него нет юридических прав собственности или какого-либо контроля над компанией.

Гёт заявил, что «просто глупо» считать, что Волож продолжает работать в экономике России, поскольку теперь его «считают врагом». Представляющий ЕС юрист отверг эти аргументы. Он заявил, что Волож был одним из ведущих российских бизнесменов и остается таким до сих пор.

Волож выступил против военных действий на Украине
Политика
Аркадий Волож

Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс».

В прошлом ноябре голландская Yandex N.V. сообщила о плане по разделу бизнеса компании на российскую и международную части. Как отмечали источники РБК, сделка предполагала, что Волож уступит контроль над российской частью бизнеса в обмен на право развивать за рубежом интеллектуальную собственность в сфере беспилотных, облачных, образовательных технологий, а также разметки данных. При этом владельцем более 50% российского «Яндекса» могут стать новые инвесторы.

Yandex N.V. — головная компания для группы «Яндекс», зарегистрирована в Нидерландах. ООО «Яндекс» — российское юрлицо группы.

Акционерный капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом основными владельцами голосующих акций являются семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6%). Также с 2019 года существует Фонд общественных интересов, который получил золотую акцию компании (позволяет блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций компании в одних руках, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, возможные партнерства компании с правительствами других стран, временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России).

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Волож выступил с критикой военной операции на Украине в августе 2023 года. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — заявил он. Бизнесмен отметил, что у него есть друзья и родственники на Украине и он «в ужасе». Волож заявил, что в 2014-м переехал в Израиль, а в феврале 2022-го понял, что его «история с «Яндексом» закончена».

The Financial Times позже писала, что адвокаты Воложа попросили ЕС снять санкции вскоре после публичного заявления с критикой боевых действий.

Президент России Владимир Путин допустил, что заявление Воложа связано с его переездом в Израиль. «Он живет в Израиле, и могу представить себе, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь там хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления», — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре.

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Аркадий Волож

Бизнесмен, сооснователь «Яндекса»

11 февраля 1964 года

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