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Волож сообщил сотрудникам «Яндекса» о своем уходе

Аркадий Волож сообщил сотрудникам «Яндекса» о своем уходе
Он напомнил, что уже давно не управляет российским «Яндексом», а в этом году и вовсе покинул все должности в компании. «Яндекс» Волож назвал «проектом своей жизни»
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Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож написал сотрудникам компании письмо о том, что покидает ее, и попрощался с ними, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса». Компания привела текст письма:

«Новогоднее прощание

Пришла пора и мне написать прощальный пост в этушку.

Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским Яндексом, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим. Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга Яндекса.

В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами.

Яндекс — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе — с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны.

Люблю вас всех и обнимаю. Мне вас очень не хватает.
Пусть новый год принесет всем мир».

Летом Волож, который уже некоторое время живет в Израиле, покинул совет директоров «Яндекса». До этого из компании ушел бывший управляющий директор Тигран Худавердян. Оба попали под санкции Евросоюза. Кроме того, совет директоров покинули еще двое топ-менеджеров. В компании уточнили РБК, что Волож был внешним консультантом после ухода с руководящих должностей, но не останется им в будущем.

Yandex N.V. — головная компания для группы «Яндекс», зарегистрирована в Нидерландах. ООО «Яндекс» — российское юрлицо группы.

Акционерный капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом основными владельцами голосующих акций являются семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6%). Также с 2019 года существует Фонд общественных интересов, который получил золотую акцию компании (позволяет блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций компании в одних руках, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, возможные партнерства компании с правительствами других стран, временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России).

В конце ноября источники РБК сообщили о планах по разделу «Яндекса», один из вариантов — на российскую и международные части. В таком случае у Воложа должен остаться международный блок, также он получит права на интеллектуальную собственность в области беспилотных и облачных технологий и образовательные сервисы «Толока» и «Яндекс.Практикум». Тогда же занимавший в то время пост главы Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании, рассказывал источник РБК. Затем «Яндекс» подтвердил планы по разделению компании. Там сообщили, что рассматривают вариант раздела бизнеса на части, смены совладельцев и модели управления в них.

В начале декабря Кудрин перешел на работу в «Яндекс». По его словам, он стал советником по корпоративному развитию.

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На прошлой неделе акционеры «Яндекса» переизбрали на четыре года трех неисполнительных членов совета директоров — бывшего главу администрации президента Александра Волошина (занимал эту должность в 1999–2003 годах), основателя и генерального партнера венчурной фирмы Almaz Capital Partners Чарльза Райана и неисполнительного директора «Яндекса» Рохье Рийниа (ранее занимал разные должности в Apple и Amazon). Всего на данный момент в совет директоров компании входят семь человек.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Елена Чернышова
Аркадий Волож «Яндекс»
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