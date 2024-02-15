Совет директоров Yandex N.V. одобрил продажу российского бизнеса

Совет директоров Yandex N.V., которая располагается в Нидерландах, единогласно одобрил сделку по продаже бизнеса российской дочерней структуры за 475 млрд руб. Для согласования сделки требуется одобрение регуляторов и акционеров

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Сделка по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов была единогласно одобрена советом директоров нидерландской головной компанией Yandex N.V., следует из опубликованного 15 февраля отчета «Яндекса». Также потребуется согласование сделки регулирующими органами и акционерами Yandex N.V., внеочередное собрание которых назначено на 7 марта 2024 года.

«После одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ может предложить держателям акций класса А различные опции по их позициям в ценных бумагах. Это может позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на Московскую биржу», — подчеркнули в российской компании.

Ранее пресс-служба «Яндекса» объявила сумму сделки и заявила, что Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы, а до 31 июля 2024 года она должна сменить название и прекратить использовать бренды российской компании.

Новой головной организацией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», акции которой будут торговаться на Московской бирже. Компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., кроме зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.

Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса» (состав акционеров компания не раскрывает). Среди других пайщиков: структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, предпринимателя Александра Рязанова и группы ЛУКОЙЛ. Нефтяная компания сообщала, что доля ее группы в капитале МКАО «Яндекс» составит около 10%.

В «Яндексе» также подчеркнули, что Yandex N.V. и какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, ЕС, Швейцарии или Великобритании. По данным компании, только Канада в июле 2023 года включила в санкционные списки дочернюю компанию «Яндекса» — ООО «Яндекс Пэй», но эти ограничения «не распространяются на Yandex N.V. и не влияют на операционную деятельность группы компаний».

Согласно отчету компании, в четвертом квартале 2023 года выручка «Яндекса» выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 249,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился год к году на 92%, до 32,9 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль существенно выросла с 747 млн до 11,8 млрд руб.