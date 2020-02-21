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«Победа» отменит несколько рейсов из-за задержек поставок Boeing 737 MAX

Речь идет о четырех международных рейсах из Москвы в Италию и Турцию. Авиакомпания заказала у Boeing 20 лайнеров семейства MAX, три из которых должны были поступить в 2019 году, но поставки этих самолетов по-прежнему задерживаются
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») отменит четыре международных рейса на фоне задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX. Об этом заявила официальный представитель авиакомпании Елена Селиванова.

«Победа» скорректировала летнюю программу полетов в связи с изменением сроков поставок самолетов Boeing 737 MAX», — сообщила она (цитата по ТАСС).

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Речь идет о полетах из Москвы по трем направлениям в итальянские города (Бари, Генуя, Палермо) и по одному турецкому — в город Даламан. «Также оптимизирована частота рейсов на некоторых направлениях в пользу самых популярных российских курортов», — добавила Селиванова.

Сейчас флот авиакомпании состоит из 30 самолетов Boeing 737 NG. «Победа» оформила заказ на 20 самолетов модели Boeing 737 MAX. Три самолета должны были поступить в парк в прошлом году, еще десять — в текущем году. На данный момент «Победа» летает по 89 маршрутам, 25 из них — международные.

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Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена на фоне двух авиакатастроф с участием лайнеров этой модели. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте 2019 года в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. Руководство корпорации признало, что оба происшествия были следствием сбоя в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

На фоне авиакатастроф несколько российских компаний приостановили контракты на поставку самолетов Boeing 737 MAX. Среди них оказались Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7. Кроме того, отказ от закупки самолетов семейства MAX допускали в «Аэрофлоте». «Если не будет стопроцентной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет», — говорил генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев.

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В конце прошлого года Boeing была вынуждена приостановить производство 737 MAX из-за задержки с повторным вводом лайнера в эксплуатацию. На фоне этого решения ведущие американские эксплуатанты данной модели, в частности American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines, объявили о том, что убрали 737 MAX из полетного расписания до начала лета.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Победа», отмена рейсов, Boeing 737
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