«Победа» отменит несколько рейсов из-за задержек поставок Boeing 737 MAX

Речь идет о четырех международных рейсах из Москвы в Италию и Турцию. Авиакомпания заказала у Boeing 20 лайнеров семейства MAX, три из которых должны были поступить в 2019 году, но поставки этих самолетов по-прежнему задерживаются

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») отменит четыре международных рейса на фоне задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX. Об этом заявила официальный представитель авиакомпании Елена Селиванова.

«Победа» скорректировала летнюю программу полетов в связи с изменением сроков поставок самолетов Boeing 737 MAX», — сообщила она (цитата по ТАСС).

Речь идет о полетах из Москвы по трем направлениям в итальянские города (Бари, Генуя, Палермо) и по одному турецкому — в город Даламан. «Также оптимизирована частота рейсов на некоторых направлениях в пользу самых популярных российских курортов», — добавила Селиванова.

Сейчас флот авиакомпании состоит из 30 самолетов Boeing 737 NG. «Победа» оформила заказ на 20 самолетов модели Boeing 737 MAX. Три самолета должны были поступить в парк в прошлом году, еще десять — в текущем году. На данный момент «Победа» летает по 89 маршрутам, 25 из них — международные.