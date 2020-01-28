«Победа» прекратит полеты в два подконтрольных Вексельбергу аэропорта

Авиакомпания «Победа» закрыла продажу билетов на апрельские рейсы из Москвы в Самару и Ростов-на-Дону. Прекращение полетов источник в группе «Аэрофлот» объяснил ростом тарифов на обслуживание

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» (входит в состав группы «Аэрофлот») в апреле 2020 года прекратит выполнять полеты в аэропорты Курумоч (Самара) и Платов (Ростов-на-Дону), входящие в холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга, сообщил РБК источник в группе «Аэрофлот». По его словам, решение связано с резким увеличением цен на наземное обслуживание в летнем расписании 2020 года.

Представитель «Победы» от официального комментария отказался. На сайте авиакомпании билеты на вылетающие в апреле и позднее рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Самару, Ростов-на-Дону и обратно, а также между Самарой и Сочи не продаются, хотя на рейсы с вылетом до конца марта их купить можно.

Билеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Екатеринбург и обратно на сайте «Победы» по-прежнему доступны, хотя екатеринбургский аэропорт Кольцово также входит в состав холдинга Вексельберга.

В пресс-службе холдинга «Аэропорты регионов» РБК сообщили, что тарифы на наземное обслуживание для «Победы» не повышались, однако авиакомпания утратила право на получение скидок.

«Победа» пользовалась программой скидок, которые аэропорты предоставляют авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. В последний год «Победа» не выполняла данные условия. В результате действие скидок прекратилось», — пояснил собеседник РБК.