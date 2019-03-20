Российские авиакомпании приостановили закупки Boeing 737 MAX

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,33 -0,07 EUR Бирж. 73,02 -0,08 Brent 67,46 -0,28% USD Нал. 64,86 63,98 EUR Нал. 73,57 72,70 USD ЦБ 64,28 -0,04 EUR ЦБ 72,94 -0,06 EUR/USD 1,1351 -0,0001 BTC/USD Бирж. 4 099,99 -7,61 IMOEX 2 498,76 0,22% RTSI 1 223,78 0,33% DJIA 25 887,38 -0,10% Nasdaq 7 723,95 0,12%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,99%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,99%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 64,28 (-0,04) Quote, 13:39
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 72,94 (-0,06) Quote, 13:39
Путин поздравил нового главу Казахстана со вступлением в должность Политика, 14:37 Транзит с китайским акцентом: чем рискует Нурсултан Назарбаев Мнение, 14:30 Глава ОСК признал срыв испытаний атомной подлодки «Казань» Общество, 14:28 В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца Общество, 14:28 Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов Финансы, 14:24 Cтрах перед гигантами: путь от масс-маркета к магазину здоровой еды РБК и «Билайн» Бизнес, 14:22 Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине Политика, 14:20 Аналитики предсказали пересмотр прогноза ЦБ по инфляции Экономика, 14:04 Минтруд внес проект закона о пособиях семьям с низким доходом Общество, 14:04 Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита» Спорт, 13:58 Модные поисковики: что это такое и зачем они нужны Стиль, 13:55 ФСБ пресекла попытку мигрантов из Африки попасть из России в ЕС Общество, 13:53 Хорошо ли вы спите: тест РБК и Philips, 13:49 Парламент Казахстана за пару часов согласился назвать столицу Нурсултаном Политика, 13:46
Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
0 
Российские авиакомпании приостановили закупки Boeing 737 MAX

Российские авиакомпании Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7 приостановили контракты на поставку самолетов ​Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии. Об этом РБК сообщил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Вчера состоялось заседание в Госдуме комитета по транспорту и строительству, на котором с докладом выступал Александр Юрчик. Мы задали вопрос в том числе о самолетах Boeing 737 MAX и действиях Минтранса. Юрчик ответил, что ряд авиакомпаний — «Победа», Utair, S7 и «Уральские авиалинии» — приостановили законтрактованные поставки самолетов данной модели на неопределенный срок», — сказал Афонский, добавив, что пауза в поставках сделана до выяснения обстоятельств крушения лайнера в Эфиопии.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» отказались комментировать РБК эту информацию. РБК направил запросы в Utair, S7 и «Победу».

На прошлой неделе гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев не исключил отказа от закупок уже заказанных для «Победы» Boeing 737 MAX, если не будет стопроцентной гарантии безопасности.

Общество
Bloomberg сообщил о вмешательстве Boeing в проверку собственных самолетов

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после взлета. На борту находились 157 человек, все погибли. Они были гражданами 35 государств, среди них были трое россиян.

В результате многие страны запретили полеты Boeing 737 MAX над своей территорией, в том числе Россия. Компания Boeing также приостановила поставки самолетов этой модели. В Минтрансе США заявляли, что проверят процесс сертификации Boeing 737 MAX.

Теги: Utair, S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Победа», Эфиопия
Материалы по теме
Boeing сменил топ-менеджеров после крушения 737 MAX 8 в Эфиопии
Бизнес
Россия запретила полеты Boeing 737 MAX
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter