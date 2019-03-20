Российские авиакомпании приостановили закупки Boeing 737 MAX

Российские авиакомпании Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7 приостановили контракты на поставку самолетов ​Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии. Об этом РБК сообщил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Вчера состоялось заседание в Госдуме комитета по транспорту и строительству, на котором с докладом выступал Александр Юрчик. Мы задали вопрос в том числе о самолетах Boeing 737 MAX и действиях Минтранса. Юрчик ответил, что ряд авиакомпаний — «Победа», Utair, S7 и «Уральские авиалинии» — приостановили законтрактованные поставки самолетов данной модели на неопределенный срок», — сказал Афонский, добавив, что пауза в поставках сделана до выяснения обстоятельств крушения лайнера в Эфиопии.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» отказались комментировать РБК эту информацию. РБК направил запросы в Utair, S7 и «Победу».

На прошлой неделе гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев не исключил отказа от закупок уже заказанных для «Победы» Boeing 737 MAX, если не будет стопроцентной гарантии безопасности.

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