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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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«Аэрофлот» допустил отказ от закупки Boeing 737 MAX для «Победы»

Группа «Аэрофлот» может отказаться от закупок уже заказанных для «Победы» Boeing 737 MAX, если не будет стопроцентной гарантии безопасности. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, передает ТАСС.

«Если не будет стопроцентной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет», — сказал Савельев. Он также уточнил, что поставки «Победе» лайнеров ожидаются не раньше ноября. «К тому времени или Boeing решит проблему с безопасностью 737 MAX, или мы будем заказывать другую машину», — подчеркнул Савельев.

Бизнес
«Победа» объявила конкурс на техобслуживание 20 Boeing 737 MAX

Ранее РБК писал, что «Победа» ищет поставщика услуг по техобслуживанию 20 самолетов Boeing 737 MAX 8 во Внуково. Конкурс объявлен на максимальную сумму 1,08 млрд руб. Обслуживание будет включать техническую помощь при стоянке воздушного судна, буксировку судна на обслуживание и т.д. В пресс-службе «Победы» РБК сообщили, что внимательно следят за ходом расследования крушения самолета этого типа в Эфиопии.

Ряд стран, в том числе Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве, а авиакомпании отказались от их использования. Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты всего глобального флота 737 MAX.

Вылетевший из Аддис-Абебы лайнер, на борту которого находились 157 человек, упал 10 марта. В авиакатастрофе никто не выжил. Это уже второй Boeing 737 MAX, разбившийся за последние пять месяцев. В октябре лайнер этого типа упал в Индонезии.

Теги: Boeing, «Аэрофлот», «Победа»
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