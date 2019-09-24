Reuters узнал о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX

Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии, сообщает Reuters.

По данным агентства, каждая из семей погибших получит компенсацию в размере 144,5 тыс. долл. Средства будут перечислены из созданного в июле специального фонда. Претензии начнут принимать немедленно, их можно будет подать до 31 декабря 2019 года. В корпорации отметили, что родственникам погибших не придется отказываться от права на судебное разбирательство.

В фонде сообщили, что найти наследников и убедиться, что они получат свои выплаты, будет трудно, поскольку родственники погибших живут в 35 странах мира.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте 2019 года в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена, в корпорации планируют возобновить ее в четвертом квартале 2019 года. В Boeing признали, что обе катастрофы случились после сбоя в системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), автоматически корректирующей положение самолета в воздухе.

Власти Индонезии подготовили доклад о причинах крушения лайнера. В документе не будут называться главные причины катастрофы, а будут перечислены порядка 100 пунктов с описанием проблем.