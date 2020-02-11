Власти предложили выплатить компаниям ₽1,6 млрд за отмену полетов в Китай

Из-за ограничений полетов в Китай российские авиакомпании могут получить от правительства 1,6 млрд руб. компенсаций. На эти деньги могут претендовать S7, «Уральские авиалинии» и другие, более мелкие, компании

Фото: ural_airlines / Instagramm

Правительство может выделить авиакомпаниям 1,6 млрд руб. компенсаций из-за закрытия полетов в Китай для всех перевозчиков, кроме «Аэрофлота» (продолжает летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг). Об этом заявил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

1,6 млрд руб. — «это то, что рассчитал Минтранс вместе с авиакомпаниями», — сказал Юрчик (цитата по «Интерфаксу»). Но, по его словам, это предварительные расчеты и они «ни о чем не говорят». Сейчас идет дискуссия Минтранса и Минфина относительно методики расчетов компенсации, поэтому ее размер, скорее всего, будет скорректирован, добавил он.

«Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. С нашей точки зрения, например, убытки — от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы», — пояснил Юрчик.

«Вопрос только прорабатывается, решений пока никаких нет», сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

На совещании в Минфине с участием авиакомпаний в прошлую среду, 5 февраля, называлась сумма компенсаций из-за отмены полетов в Китай на уровне 1,5 млрд руб. Об этом РБК рассказали источник, близкий к одному из участников совещания, и источник, знакомый с предложением министерства. Как сообщает Telegram-канал «Незыгарь», 7 февраля состоялось совещание под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, где Минфину было поручено разработать проект акта правительства о выделении компенсаций авиакомпаниям в размере до 1,66 млрд руб. По словам источника РБК в одной из компаний, окончательное решение пока не принято.