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Власти предложили выплатить компаниям ₽1,6 млрд за отмену полетов в Китай

Из-за ограничений полетов в Китай российские авиакомпании могут получить от правительства 1,6 млрд руб. компенсаций. На эти деньги могут претендовать S7, «Уральские авиалинии» и другие, более мелкие, компании
Фото: ural_airlines / Instagramm

Правительство может выделить авиакомпаниям 1,6 млрд руб. компенсаций из-за закрытия полетов в Китай для всех перевозчиков, кроме «Аэрофлота» (продолжает летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг). Об этом заявил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

1,6 млрд руб. — «это то, что рассчитал Минтранс вместе с авиакомпаниями», — сказал Юрчик (цитата по «Интерфаксу»). Но, по его словам, это предварительные расчеты и они «ни о чем не говорят». Сейчас идет дискуссия Минтранса и Минфина относительно методики расчетов компенсации, поэтому ее размер, скорее всего, будет скорректирован, добавил он.

«Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. С нашей точки зрения, например, убытки — от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы», — пояснил Юрчик.

«Вопрос только прорабатывается, решений пока никаких нет», сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

На совещании в Минфине с участием авиакомпаний в прошлую среду, 5 февраля, называлась сумма компенсаций из-за отмены полетов в Китай на уровне 1,5 млрд руб. Об этом РБК рассказали источник, близкий к одному из участников совещания, и источник, знакомый с предложением министерства. Как сообщает Telegram-канал «Незыгарь», 7 февраля состоялось совещание под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, где Минфину было поручено разработать проект акта правительства о выделении компенсаций авиакомпаниям в размере до 1,66 млрд руб. По словам источника РБК в одной из компаний, окончательное решение пока не принято.

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В аппарате Голиковой отказались от комментариев. Представитель Минтранса перенаправил запрос в Минфин, РБК направил запрос в Минфин.

Авиакомпании не называли суммы потерь из-за запрета на полеты в Китай. Ранее сообщалось, что они недосчитались 3,2 млрд руб. из-за запрета полетов в Грузию летом 2019 года. В эту страну ежегодно летают более 0,5 млн россиян.

По данным одного из собеседников РБК, всего за 2019 год российские авиакомпании перевезли в Китай и обратно около 3 млн пассажиров. Большая часть пассажиропотока пришлась на Москву: около 850 тыс. человек улетели из Москвы в Китай, обратно — 868 тыс. Из Новосибирска в Китай за прошлый год были перевезены около 108 тыс. человек, обратно — 109 тыс. Из Владивостока в Китай в 2019 году были перевезены 102 тыс. пассажиров, обратно — 104 тыс.

Россия ограничила авиасообщение с Китаем 1 февраля из-за вспышки коронавируса. Регулярные перевозки может осуществлять только «Аэрофлот», а также четыре китайские компании. Все такие рейсы обслуживаются в терминале F в Шереметьево. Авиакомпания S7 до 28 марта полностью приостановила полеты в Китай. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила регулярные рейсы в Китай, пояснив, что китайские власти разрешили пускать в самолет только россиян.

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Чартерные авиакомпании Azur Air и I Fly также прекратили возить туристов в Китай с 24 января и сейчас занимаются только вывозом российских граждан оттуда. 31 января представитель Azur Air говорил РБК, что компания самостоятельно способна справиться с этими потерями. «Наш пассажир, в отличие от пассажиров авиакомпании, обеспечивающей регулярные перевозки, может достаточно легко поменять направление и пересесть на другие маршруты нашей сети, выбрав иные направления для отдыха», — отметил он.

РБК направил запросы в «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и I Fly.

Автор: Мария Кокорева
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Китай, компенсации
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