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Вирус из Китая ,  
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Голикова объяснила решение запретить китайцам въезд в Россию из-за вируса

По словам вице-премьера, из-за усиления мер, принимаемых в Китае для борьбы с коронавирусом, увеличилось количество въезжающих в Россию граждан КНР. В таких условиях нецелесообразно обеспечивать карантин всем приезжим
Фото: АГН «Москва»

В России нецелесообразно обеспечивать карантинные условия тысячам граждан КНР, приезжающим в страну. Из-за этого было принято решение о запрете на въезд для граждан Китая. Об этом говорится в сообщении вице-премьера России Татьяны Голиковой, поступившем в РБК.

По словам вице-премьера, количество граждан КНР, приезжающих в Россию, «достаточно серьезно стало увеличиваться» после того, как в отдельных населенных пунктах страны усилили меры по борьбе с распространением коронавируса.

Она отметила, что с учетом сезонной вспышки гриппа в России и возросшей нагрузки на врачей было принято решение ужесточить режим въезда в страну до тех пор, пока «в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения».

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Голикова отметила, что ужесточение режима въезда в Россию было установлено в целях безопасности и охраны здоровья россиян. Транзит граждан Китая через территорию России пока не запрещен, сказала вице-премьер.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете въезда граждан КНР в Россию ранее 18 февраля. Решение вступает в силу с 20 февраля. Также власти России временно приостановили оформление документов для въезда, в том числе виз, приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников.

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Вспышка пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, началась в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился на остальной материковый Китай и на другие страны. По последним данным, погибли более 2 тыс. человек, более 73 тыс. заражены.

Авторы: Егор Губернаторов, Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Татьяна Голикова, запрет на въезд
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