Голикова объяснила решение запретить китайцам въезд в Россию из-за вируса

По словам вице-премьера, из-за усиления мер, принимаемых в Китае для борьбы с коронавирусом, увеличилось количество въезжающих в Россию граждан КНР. В таких условиях нецелесообразно обеспечивать карантин всем приезжим

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В России нецелесообразно обеспечивать карантинные условия тысячам граждан КНР, приезжающим в страну. Из-за этого было принято решение о запрете на въезд для граждан Китая. Об этом говорится в сообщении вице-премьера России Татьяны Голиковой, поступившем в РБК.

По словам вице-премьера, количество граждан КНР, приезжающих в Россию, «достаточно серьезно стало увеличиваться» после того, как в отдельных населенных пунктах страны усилили меры по борьбе с распространением коронавируса.

Она отметила, что с учетом сезонной вспышки гриппа в России и возросшей нагрузки на врачей было принято решение ужесточить режим въезда в страну до тех пор, пока «в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения».

Голикова отметила, что ужесточение режима въезда в Россию было установлено в целях безопасности и охраны здоровья россиян. Транзит граждан Китая через территорию России пока не запрещен, сказала вице-премьер.