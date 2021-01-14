Торговые сети исключили дефицит сахара после заявлений двух министерств

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Два объединения торговых сетей — Союз независимых сетей России (НСР) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) — сообщили, что оценивают ситуацию с поставками масла и сахара как стабильную и не ожидают дефицита этих товаров.

Председатель Координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Щадрин на официальном сайте организации сообщил «в ответ на серию публикаций в прессе», что ни о каком дефиците и пустых полках в розничных магазинах «даже речи не идет» при текущем уровне развития торговли. «Могут возникать споры и трения, бизнес, есть бизнес, но в целом причин для шумихи по этому поводу нет. Участники Союза — малые и средние региональные сети — решают вопросы с поставщиками в рабочем порядке. Если возникает непонимание, мы взаимодействуем на уровне Союза с ассоциациями «Масложировой союз» и «Союзроссахар», — заявил Шадрин.

Ассоциация компаний розничной торговли, объединяющая 26 крупнейших розничных сетей, также заявила РБК, что не видит риска возникновения дефицита подсолнечного масла и сахарного песка ни в данный момент, ни в перспективе. «Запасы продукции в крупнейших торговых сетях АКОРТ по сахару, растительному маслу и по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса», — сообщили в организации.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщила, что торговые сети столкнулись с проблемами при закупках продуктов из-за соглашения, которое регулирует предельные цены на некоторые продукты. Шадрин изданию существование проблемы подтвердил, пояснив, что со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам столкнулись небольшие и средние розничные сети.