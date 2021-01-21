СМИ узнали об идее ввести предельные цены на зерно и макароны

Такую возможность из-за роста цен допустил Минсельхоз, но пока порекомендовал регионам договориться с производителями о сдерживании цен на продукты. В декабре предельные цены ввели на сахар и подсолнечное масло

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Минсельхоз допустил установку государством предельных цен на зерно и макароны. Об этом заявила замглавы ведомства Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе и на продовольственном рынке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания. Об этом также пишут «Ведомости», отмечая, что Лут не уточнила, идет ли речь об оптовых или розничных ценах.

В министерстве указали на то, что фермеры сдерживают продажи зерна, ожидая дальнейшего роста цен.

«Коммерсантъ» приводит данные «Совэкона», по которым с 11 по 17 января средние цены на пшеницу выросли на 3,5% (до 15,5 тыс. руб. за тонну). Также растут цены и на макароны. На совещании были озвучены темпы роста стоимости изделий: на 8% за первую рабочую неделю января.

Лут заявила, что в случае продолжения роста цен могут быть заключены соглашения между производителями и торговыми сетями, в которых будут зафиксированы предельные цены. Пока министерство рекомендовало регионам провести переговоры с производителями о сдерживании цен на продукты, включая макароны, яйца и картофель.