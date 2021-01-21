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СМИ узнали об идее ввести предельные цены на зерно и макароны

Такую возможность из-за роста цен допустил Минсельхоз, но пока порекомендовал регионам договориться с производителями о сдерживании цен на продукты. В декабре предельные цены ввели на сахар и подсолнечное масло
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минсельхоз допустил установку государством предельных цен на зерно и макароны. Об этом заявила замглавы ведомства Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе и на продовольственном рынке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания. Об этом также пишут «Ведомости», отмечая, что Лут не уточнила, идет ли речь об оптовых или розничных ценах.

В министерстве указали на то, что фермеры сдерживают продажи зерна, ожидая дальнейшего роста цен.

«Коммерсантъ» приводит данные «Совэкона», по которым с 11 по 17 января средние цены на пшеницу выросли на 3,5% (до 15,5 тыс. руб. за тонну). Также растут цены и на макароны. На совещании были озвучены темпы роста стоимости изделий: на 8% за первую рабочую неделю января.

Торговые сети столкнулись с проблемами при закупках после заморозки цен
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Лут заявила, что в случае продолжения роста цен могут быть заключены соглашения между производителями и торговыми сетями, в которых будут зафиксированы предельные цены. Пока министерство рекомендовало регионам провести переговоры с производителями о сдерживании цен на продукты, включая макароны, яйца и картофель.

В декабре предельные цены были установлены на сахар и подсолнечное масло после того, как президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен. Розничную стоимость литра масла ограничили 110 руб., килограмма сахара — 45 руб.

Тогда же, в декабре, Путин подчеркивал, что цены на макароны выросли на 10,5%, и заявлял, что это недопустимо.

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Минпромторг не получал жалоб сетей на проблемы с поставками сахара
Экономика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько объясняет, что рост цен на пшеницу был в том числе обусловлен ожиданиями экспортной пошлины, которая начнет действовать с 15 февраля, пишет «Коммерсантъ». Она будет составлять €25, при этом с 1 марта по 30 июня она может вырасти вдвое.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отметил, что госрегулирование цен на зерно и макароны может быть сложнее, чем на рынке сахара и подсолнечного масла. «В отличие от сахарного рынка и продуктового ретейла, где действует небольшое количество крупных игроков, на зерновом рынке работает около сотни тысяч участников», — отметил он.

Автор
Мария Лисицына
макароны пшеница Минсельхоз рост цен
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