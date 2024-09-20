Суд запретил разбирательство по торговой марке водки «Хортиця» на Кипре
Обращенные в доход государства ликеро-водочные заводы «Родник и К» и «Русский север» добились запрета на продолжение судебного разбирательства на Кипре с компанией GSH Trademarks Limited, выступающей правообладателем торговой марки водки «Хортиця». Это следует из определения Арбитражного суда Московской области от 17 сентября, с которым ознакомился РБК.
Кипрская GSH Trademarks Limited — часть алкогольного холдинга Global Spirits, основанного украинским бизнесменом Евгением Черняком, который внесен в российский список террористов и экстремистов. Российские заводы «Родник и К» и «Русский север» занимались производством «Хортици», «Мороши», «Первака» и других брендов водки из портфеля Global Spirits. Участники рынка связывали ранее «Русский север» и «Родник и К» с Черняком, но в Global Spirits отрицали, что бизнесмен владеет активами в России. В «Русском севере» также утверждали, что не входят в Global Spirits, а бренды разливают по лицензии.
В 2023 году Черняка заочно арестовали в России по делу о финансировании терроризма. А в июне 2024 года суд обратил имущество связанных с Черняком юрлиц, в том числе «Русский север» и «Родник и К», в доход государства.
Иск GSH Trademarks Limited к российским ликеро-водочным заводам Окружной суд Никосии начал рассматривать еще в прошлом году, следует из определения Арбитражного суда Московской области. Конкретные сроки в документе не называются. Но из него следует, что в апреле 2024 года «Родник и К» и «Русский север» обратились в арбитраж Московской области с заявлением о прекращении спора в иностранной юрисдикции.
РБК направил запросы в «Родник и К» и «Русский север». Получить комментарий GSH Trademarks Limited не удалось.
С чем связан спор
Процесс в Окружном суде Никосии связан с нарушением прав на товарный знак водочного бренда «Хортиця», следует из материалов картотеки арбитража. GSH Trademarks Limited выступает исключительным правообладателем торговой марки и патентов на промышленные образцы, которые разливали «Родник и К» и «Русский север». Но после февраля 2022 года Global Spirits отозвал лицензию на производство своего алкоголя на российском и белорусском рынках. Производство своих брендов на территории России холдинг объявил неправомерным и оспорил в суде Кипра. По данным Роспатента, лицензионные соглашения на право пользования торговой маркой «Хортиця» между GSH Trademarks Limited и российскими компаниями были расторгнуты по взаимному согласию еще весной 2022 года.
Насколько популярна «Хортиця» в России
В 2021 году «Хортиця», согласно данным «Коммерсанта», была лидером российского водочного рынка с долей 5,3%. Второе место занимала другая входящая в портфель Global Spirits марка — «Мороша» (ее доля составляла 4,4%), а на третьем месте c 4% была водка «Беленькая» от Novabev Group (бывшая Beluga Group). В 2022 году на замену известным алкогольным брендам с украинскими корнями заводы «Родник и К» и «Русский север» запустили марки «Хорта» и «Лесная мороша».
В апреле 2024 года российские ликеро-водочные заводы попросили Арбитражный суд Московской области запретить GSH Trademarks Limited продолжать судебное разбирательство в Окружном суде Никосии. Необходимость такого шага они объяснили тем, что дело способно причинить им «значительный ущерб» из-за введенных в отношении России санкций ЕС, следует из определения подмосковного арбитража. Кипр поддерживает ограничительные меры, которые в том числе не позволяют российским компаниям привлекать квалифицированных иностранных специалистов для защиты интересов в иностранных судах и международных арбитражах, расположенных на территории ЕС.
Кроме того, заявители напомнили, что с июня 2024 года 100% долей в «Родник и К» принадлежит Росимуществу (аналогичная смена собственника прошла и у «Русского севера»). Это может помешать компаниям получить надлежащую правовую защиту в кипрской юрисдикции, сказано в определении. Это обстоятельство может свидетельствовать и «об отсутствии беспристрастности в осуществлении правосудия со стороны иностранных органов», счел суд и встал на сторону заявителей.
Чем известны стороны процесса
«Родник и К», расположенный в подмосковных Мытищах, — один из крупнейших ликеро-водочных заводов в России, говорится в информации на его сайте. Сейчас он выпускает свыше 120 позиций алкогольной продукции. Объем производства составляет 10,1 млн дал в год, из них 8 млн приходится на водку, 800 тыс. — на коньяк, 1,3 млн — на другие ликеро-водочные изделия. Вологодский «Русский север», в свою очередь, специализируется на выпуске водочных изделий, настоек, ликеров, джинов и проч. Его мощности позволяют производить около 6 млн дал алкогольных напитков в год (4,9 млн — водки, 1,1 млн — ликеро-водочных изделий, ликеров и хреновухи).
До апреля 2022 года «Родник и К» и «Русский север», а также аффилированные с ними оптовые компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd. В апреле 2022 года «Родник и К» и «Русский север» перешли к Александру Беспалову. Представитель «Русского севера» тогда заявлял «Коммерсанту», что у предприятий появился новый собственник, не связанный с MSD и Global Spirits. Но уже в июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беспалова и гендиректора «Родник и К» Андрея Лазутина по подозрению в даче взятки. В августе того же года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал основателя холдинга Черняка по делу о финансировании терроризма.
В мае 2024 года Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры арестовал семь юрлиц, ранее связанных с Черняком. Тогда обеспечительные меры были введены в отношении Феодосийского завода коньяков и вин, Крымского винного дома, «Русского севера», «Родник и К», а также дистрибьюторов «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень». А уже в июне суд удовлетворил требования надзорного органа и запретил «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» работу в России объединения, в которое, в частности, входил Черняк. Имущество компаний было обращено в доход государства. Сейчас все эти структуры, по данным СПАРК, находятся на балансе Росимущества.
Как оценивают процесс юристы
В судебных актах Арбитражного суда Московской области не раскрываются детали требований, которые были предъявлены компанией GSH Trademarks Limited в Окружной суд Никосии, говорит адвокат и руководитель проектов Pen & Paper Артем Копылов. Причины спора можно лишь предполагать: GSH Trademarks Limited могла расторгнуть лицензионное соглашение на торговые марки, равно как и предъявить штрафные санкции или убытки в случае неправомерного использования товарных знаков после прекращения действия соглашения, полагает эксперт.
После февраля 2022 года между российским бизнесом и иностранными контрагентами накопилась критическая масса неисполненных обязательств и других спорных ситуаций — взаимные претензии зачастую становятся предметом рассмотрения судов так называемых недружественных стран, продолжает Копылов.
Формальным основанием для запрета рассмотрения иностранным судом спора с участием российских подсанкционных лиц выступают ст. 248.1 и 248.2. Арбитражного процессуального кодекса, которые были внесены в закон в 2020 году, напоминает Копылов. За все время действия этого механизма он был применен более чем в 800 случаях, говорит он. Из-за расширения круга отечественных организаций и физических лиц, в отношении которых введены санкции ЕС, Великобритании, Украины или США, российские суды в последнее время все чаще «применяют возможности указанных статей», резюмирует адвокат.
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