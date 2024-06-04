Курский суд национализировал бывшие активы производителя водки «Хортиця»
Ленинский суд Курска удовлетворил требования прокуратуры и запретил «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» работу в России некоего объединения, в которое, в частности, входил основатель алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгений Черняк, сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области. Имущество, в том числе принадлежащее ранее связанных с Черняком компаний, обращено в доход государства.
Из юридических лиц ответчиками проходили «Русский Север», «Стандарт качества», «Родник и К», «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед». Заинтересованными лицами по делу указаны «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», «Традиции успеха» и «Новый уровень».
Украинский бизнесмен Евгений Черняк основал Global Spirits в 2008 году. Холдинг включал в себя ликеро-водочный завод в Запорожской области, Одесский коньячный завод, Крымский винный дом и другие. «Родник и К» и «Русский Север» занимались производством «Хортицы», «Мороши», «Первака» и других брендов водки из портфеля Global Spirits на территории России.
До апреля 2022 года заводы, а также аффилированные с ними оптовые компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, но участники рынка связывали их с самим Global Spirits. Впрочем, в Global Spirits отрицали, что бизнесмен владеет активами в России.
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