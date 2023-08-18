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Суд заочно арестовал основателя «Хортицы» по делу о деньгах для ВСУ

Суд заочно арестовал основателя «Хортицы» Черняка по делу о спонсировании ВСУ
СК считает, что основатель компании Global Spirits Евгений Черняк вступил в сговор и направил ВСУ 500 млн руб. Его компания после начала военной операции отозвала лицензии на выпуск водки на российском и белорусском рынках
Евгений Черняк
Евгений Черняк (Фото: chernyak_yevgeny / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал основателя холдинга Global Spirits (выпускал водку под брендами «Хортица», «Мороша», «Первак» и др.) Евгения Черняка по делу о финансировании терроризма.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма), сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России», — сообщили в суде ТАСС. Черняка объявили в розыск.

В картотеке дел Хамовнического суда также есть информация об аресте имущества Черняка, решение было вынесено 11 августа. Однако другие подробности не приводятся.

В июле Росфинмониторинг внес бизнесмена в список террористов и экстремистов. Дело о спонсировании терроризма против него завели в том же месяце. СК считает, что Черняк и «иные лица» вступили в сговор и направили ВСУ и другим украинским подразделениям 500 млн руб. Кроме того, бизнесмен поставил на Украину товары военного назначения стоимостью 90 млн руб.

В начале мая 2022 года у заводов «Русский север» (Вологодская область) и «Родник и К» (Подмосковье), которые выпускали в России водку из портфеля Global Spirits, появился новый собственник — Александр Беспалов. Ранее ими владели кипрские компании. Это произошло после того, как Global Spirits заявила об отзыве лицензии на производство алкогольной продукции на российском и белорусском рынках после февраля 2022 года. Компания также считает неправомерным использование брендов на территории России.

В начале месяца суд в Москве арестовал Беспалова по статье о даче взятки, а главе «Родник К» Андрею Лазутину избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Хортица Водка Украина ВСУ
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