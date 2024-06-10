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Бизнес ,  
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Эксклюзив

Бывшему заводу владельца «Хортицы» в Крыму приостановили лицензию

Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию «Крымского винного дома». Компания была связана с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка и в июне перешла государству
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приостановила действие лицензии на производство «Крымского винного дома». Соответствующая информация содержится в реестре службы, обнаружил РБК. Решение о приостановке было принято 5 июня, причина не указана. РБК направил запрос в Росалкогольтабакконтроль.

«Крымский винный дом» был связан с группой Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, известной по водке «Хортиця». За день до приостановки лицензии Ленинский районный суд города Курска постановил передать государству эту компанию, а также ликеро-водочные заводы «Родник и К», «Русский север» и ряд других предприятий, которые тоже были связаны с Global Spirits.

Курский суд национализировал бывшие активы производителя водки «Хортиця»
Бизнес
Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

Согласно декларациям соответствия техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», которые подавал «Крымский винный дом», компания занималась производством различных вин, а также коньяка «Шустовъ». Права на этот бренд принадлежат Global Spirits. Сам «Крымский винный дом», согласно данным СПАРК, принадлежал структурам украинского холдинга до октября 2021 года, после чего его единственным собственником был Иван Курбаков.

Что такое Global Spirits

Украинский бизнесмен Евгений Черняк основал Global Spirits в 2008 году. Холдинг включал в себя ликеро-водочный завод в Запорожской области, Одесский коньячный завод, «Крымский винный дом» и другие. «Родник и К» и «Русский Север» занимались производством «Хортицы», «Мороши», «Первака» и других брендов водки из портфеля Global Spirits на территории России.

«Родник и К» и «Русский север» до апреля 2022 года принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, которых участники рынка связывали с Global Spirits. Но в холдинге опровергали наличие у Черняка активов в России. В апреле 2022 года единственным собственником этих двух предприятий стал Александр Беспалов. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беспалова и гендиректора«Родник и К» Андрея Лазутина по подозрению в даче взятки. Через месяц Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка по делу о финансировании терроризма.

Как сообщала объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, «Крымский винный дом», «Родник и К», «Русский Север» и другие связанные с Черняком предприятия были переданы государству в рамках административного дела о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Соответствующий иск был подан к Черняку, Беспалову, Лазутину и Курбакову.

В России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця»
Бизнес
Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

Впрочем, из имеющейся у РБК выписки Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) следует, что арест на имущество «Родник и К» был наложен в рамках дела о принудительной госпитализации физических лиц в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Первым на это внимание обратила внимание газета «Ведомости». Решение об аресте было вынесено на основании гл. 30 Кодекса административного судопроизводства, соответствующая информация находится на сайте Ленинского районного суда Курска. Детали иска там не раскрываются, заседание по нему прошло в закрытом режиме. Решение по делу было вынесено 4 июня.

Передача бывших российских активов Черняка в пользу государства — не первый случай национализации алкогольного бизнеса. Так, 5 апреля этого года арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства крупнейшего в стране производителя вина — «Кубань-вино», входившего в ГК «Ариант». Поводом стало незаконное, по мнению ведомства, обогащение бывших собственников «Арианта» — Юрия Антипова и Александра Аристова, совместно развивавших в 1990-е промышленный и алкогольный бизнес. 11 апреля активы перешли в пользу государства. ГК «Ариант» пыталась оспорить это решение в апелляции, но та оставила его в силе.

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Авторы
Теги
Мария Котова Мария Котова, Дарья Молоткова
Росалкогольрегулирование лицензия алкогольный рынок

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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