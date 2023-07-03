Суд арестовал владельцев бывших производителей «Хортицы» в России

Александр Беспалов (Фото: Александр Беспалов / VK)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал владельца ликеро-водочного завода «Родник и К» и компании «Русский север» Александра Беспалова, а главе «Родник и К» Андрею Лазутину избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно карточке дела, суд избрал меры пресечения в отношении владельцев предприятий, которые ранее принадлежали основателю холдинга Global Spirits (выпускал водку под брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак» и др.).Евгению Черняку, еще 16 июня.

Александра Беспалова подозревают в даче взятки, совершенной группой лиц (ст. 291, Ч. 4, п. а), а Андрея Лазутина в даче взятки в крупном размере (ст. 291, Ч. 4, п. б), говорится на сайте суда.

Ранее сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении против Черняка дела о финансировании терроризма.

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