В России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця»

Бывшие российские активы Global Spirits, производителя водки «Хортиця», арестовал районный суд Курска, выяснил РБК. Речь идет о крымских винных компаниях и двух водочных заводах

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Ленинский районный суд Курска 6 мая арестовал семь юрлиц, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгением Черняком, внесенным в российский список террористов и экстремистов. Соответствующую информацию РБК обнаружил в базе данных Федеральной службы судебных приставов.

Согласно СПАРКу, взыскателем по делу указана Генпрокуратура. РБК направил запрос в ведомство.

Речь, в частности, идет о «Феодосийском заводе коньяков и вин», «Крымском винном доме», ликеро-водочных заводах «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, а также дистрибуторах «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».

Украинский бизнесмен Евгений Черняк основал Global Spirits в 2008 году. Холдинг включал в себя ликеро-водочный завод в Запорожской области, Одесский коньячный завод, Крымский винный дом и другие. «Родник и К» и «Русский Север» занимались производством «Хортицы», «Мороши», «Первака» и других брендов водки из портфеля Global Spirits на территории России.

До апреля 2022 года заводы, а также аффилированные с ними оптовые компании принадлежали кипрским Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, но участники рынка связывали их с самим Global Spirits. Впрочем, в Global Spirits отрицали, что бизнесмен владеет активами в России. В апреле 2022 года «Родник и К» и «Русский Север» перешли к Александру Беспалову.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беспалова и гендиректора завода «Родник и К» Андрея Лазутина по подозрению в даче взятки. А в августе того же года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал основателя холдинга Черняка по делу о финансировании терроризма. Представитель Беспалова заявил РБК, что не в курсе ареста юрлиц.

Арест, наложенный на доли или акции, означает, что собственник утрачивает право распоряжаться данными активами — продавать, передавать в залог, констатирует партнер практики «недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. В то же время собственник сохраняет свои корпоративные права, если в судебном акте или постановлении пристава не было специально указано обратное, добавляет он.

Арест активов в данном случае — это мера, направленная на обеспечение исполнения будущего решения, говорит управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Несмотря на то, что принятие обеспечительных мер само по себе не означает, что решение будет вынесено в пользу истца, сам факт их принятия в начале спора вполне может быть связан с целью дальнейшего обращения взыскания на перечисленные активы или их фактической национализации, полагает Шевченко. По гражданским делам с участием прокуратуры чаще всего такие меры в отношении акций принимаются в случаях истребования незаконно приватизированного имущества, добавляет Кузнеченков.

О том, что Минфин прорабатывает вопрос временной передачи в управление Росимуществу заводов «Русский Север» и «Родник и К», а также связанных с ними дистрибуторов, писали «Ведомости» в декабре 2023 года. На запрос РБК в Минфине не ответили.

В прошлом году по иску Генпрокуратуры были арестованы активы бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Соответчиками по этому делу выступали Хотин и миллиардер Александр Клячин. В начале мая 2023 года пресс-служба суда сообщала, что с Хотина решено взыскать 192,1 млрд руб. Генпрокуратура смогла доказать уклонение от уплаты НДПИ и НДС структурами, входящими в «Русь-ойл», говорилось в сообщении. Акции нефтяной компании обратили в пользу государства. Аналогичное решение было принято и в отношении ряда активов Клячина.

В апреле этого года арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требование Генпрокуратуры о взыскании входящих в ГК «Ариант» юрлиц, в том числе крупнейшего в стране производителя вина «Кубань-Вино» в пользу государства. В мае Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы «Макфа».