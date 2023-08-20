Генпрокуратура подала в суд на Андрея Мельниченко

Иск касается компании СИБЭКО, которую структуры Мельниченко купили в 2018-м. Ее требуют взыскать в доход государства, считая сделку коррупционной. Это четвертый иск об изъятии частных активов в пользу государства за лето 2023-го

Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Генеральная прокуратура 17 августа подала иск против предпринимателя Андрея Мельниченко, предварительное судебное заседание по нему назначено на 7 сентября, следует из документов Свердловского районного суда Красноярска. Состояние Мельниченко — $25,2 млрд, он вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов по оценке Forbes.

Истцом в этих материалах заявлен заместитель генерального прокурора без указания фамилии. Ответчиками выступают сам Андрей Мельниченко, «Хакасская сервисно-ремонтная компания» и «Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации» («Кузбассэнерго»). В качестве третьего лица Генпрокуратура требует привлечь к процессу АО «Сибирская энергетическая компания» (СГК).

Знакомый Мельниченко сообщил РБК, что иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Представитель бизнесмена подтвердил «Ведомостям» получение иска.

СГК — «дочка» Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), принадлежащей Мельниченко.

По данным телеграм-канала «СоветБезРынка», истец требует взыскать в собственность государства акции «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО). Требование Генпрокуратура обосновывает тем, что при осуществлении надзора за расследованием дела «соучастников Михаила Абызова» получила сведения «о нарушении гражданином Мельниченко и подконтрольными ему юридическими лицами законодательства о противодействии коррупции при совершении сделок по приобретению акций СИБЭКО, указано в материалах иска, которые опубликовал «Совет без рынка».

По данным Генпрокуратуры, «для реализации задуманного и сокрытия своего участия в реализации акций СИБЭКО Абызов, поддерживая неформальные дружеские отношения с Мельниченко, предложил ему приобрести названный имущественный актив». 7 февраля 2018 года между Мельниченко и Абызовым на Кипре был заключен договор купли-продажи ценных бумаг, говорится в материалах иска.

Генпрокуратура делает вывод, что в сделке есть признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения» и поэтому возникают основания для взыскания в доход государства «всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам».

Это четвертый иск прокуратуры об изъятии частных активов в пользу государства за лето 2023 года. Ранее Генпрокуратура подала иск в суд в связи с «незаконной приватизацией» в 1990-х одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России «Метафракс Кемикалс» и потребовала изъять акции компании у нынешних владельцев. В июле были истребованы рыбопромышленный холдинг «Тефида» и Пермский порт.

В судебных актах истребование имущества объясняется интересами государства и переходом компаний под контроль иностранных лиц либо проживающих за рубежом граждан. В начале августа иск был подан к компаниям «СибМир» и «ИсНов» (входят в холдинг РАТМ). Он касался изъятия Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ), который занимается производством оптико-механических и оптико-электронных приборов дневного и ночного видения для систем управления огнем бронетанковой военной техники, в том числе для танков «Армата».

СИБЭКО (Сибирская энергетическая компания) — основной поставщик электроэнергии в Сибири. В октябре 2020 года суд обратил в доход государства 32,54 млрд руб., принадлежавшие Абызову — до прихода в правительство он был одним из богатейших бизнесменов.

Обвинения по двум последним статьям против Абызова связаны с СИБЭКО, которая, по версии Следственного комитета, была передана в доверительное управление лишь номинально. В 2018 году, пока Абызов был госслужащим, компания была продана, и это решение вопреки закону принимал лично он, считает СКР.

Изъятия средств потребовал в 2020 году замгенпрокурора Виктор Грин. Позиция ведомства заключалась в том, что Абызов с 2012-го скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи министром, незаконно управлял СИБЭКО. В итоге Абызов продал ее, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников, считала Генпрокуратура.

«Решение представляет собой претенциозный взгляд следствия на некоторые произвольно избранные обстоятельства дела без верификации и проверки этих взглядов независимым и беспристрастным судом», — заявил в апелляции адвокат бывшего министра Юлий Тай. Он усомнился, что судья самостоятельно написала решение, предположив: «его изготовителем было третье лицо, обладающее большей широтой знаний».

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