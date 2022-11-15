Мельниченко призвал не ждать торговли с Западом до конца спецоперации

Экс-владелец СУЭКа и «Еврохима» Андрей Мельниченко призвал не ожидать серьезных товарных потоков на Запад до конца спецоперации на Украине. Но ЕС остается крупнейшим торговым партнером России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

До тех пор, пока не закончится спецоперация на Украине, не стоит ожидать серьезных торговых отношений с Западом, заявил миллиардер Андрей Мельниченко, выступая на параллельном мероприятии «Российские подходы к адаптации к изменениям климата и смягчению его воздействий» в рамках Международной конференции ООН по климату (СОР27), которая проходит в Шарм-эш-Шейхе.

«Пока у нас не закончится данный этап конфликтной ситуации на Украине и с западным миром, ожидать серьезных товарных потоков [c Западом], в том числе в климатической области, это наивно. И я думаю, это надолго», — сказал Мельниченко. Однако первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в ходе Транспортной недели в Москве, которая открылась также 15 ноября, что Европейский союз по-прежнему является самым крупным торговым партнером России.

Мельниченко — экс-владелец крупнейшей в России угольной компании СУЭК и ведущего мирового производителя удобрений «Еврохим». Он перестал контролировать обе компании в марте 2022 года, сразу после того, как попал под европейские санкции из-за того, что участвовал во встрече президента Владимира Путина с бизнесменами в день начала спецоперации на Украине — 24 февраля. «Данное решение последовало после включения Андрея Мельниченко в санкционный список ЕС и было направлено на продолжение деятельности «Еврохима», чтобы иметь возможность снабжать минеральными удобрениями своих потребителей и клиентов в агропромышленном секторе на международном уровне и обеспечивать продовольственную безопасность во всем мире», — говорилось в сообщении компании. Сейчас бизнесмен возглавляет комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию.

Мельниченко уверен, что и внутри страны сейчас не будет серьезного спроса на климатические проекты: «Наша экономика будет вести себя так, что мы и без специальных излишних сокращений [выбросов] и так все сократим». При этом он отметил, что в России была создана «адекватная» система учета выбросов парниковых газов и поглощений, набор методологий, позволяющий учитывать результаты климатических проектов, а также разработана «вполне себе внятная» стратегия низкоуглеродного развития. «В принципе, более-менее инерционно мы развивались, пока не случились известные события, пока конфликты не дошли до той точки, что началась наша известная военная операция и, как следствие, все здравые процессы, в том числе по климатической повестке, звучащие со стороны России, не находят больше своего слушателя», — заключил миллиардер.

В этом году российскую делегацию на Международной конференции ООН по климату возглавляет советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. В начале российской сессии несколько слушателей скандировали: «Вы — террористическое государство», «Вы — военные преступники», «Вы не должны здесь сидеть, вы должны сидеть в международном суде». Но их вывели из зала, а модератор, глава Росгидромета Игорь Шумаков прокомментировал это так: «Я считаю, что наше мероприятие посвящено сегодня климатической тематике, но никак не политической».