Адвокат заявил о новом уголовном деле против Абызова

В отношении бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РБК адвокат Александр Аснис.
Максимальное наказание по этой статье (ст. 289 УК) предусматривает до двух лет лишения свободы. Следствие считает, что Абызов, будучи членом правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался предпринимательской деятельностью, рассказал адвокат.
По словам Асниса, новое дело не имеет отношения к событиям 2011–2014 годов, которые легли в основу первого уголовного дела, и не отягчает уже предъявленного Абызову обвинения.
Защитник отметил, что УК относит такое правонарушение к преступлениям средней тяжести, а состав преступления не предусматривает последствий в виде ущерба государству или иному собственнику.
Защита Абызова считает возбуждение в отношении него нового дела необоснованным и планирует обжаловать это решение в установленном законом порядке, добавил адвокат.