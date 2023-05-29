Мельниченко оспорил решение об отзыве ВНЖ в Швейцарии

Представители Андрея Мельниченко подали иск на решение об отзыве у него ВНЖ в Швейцарии

Швейцарские власти хотят добиться отзыва ВНЖ у Андрея Мельниченко, так как тот длительное время находится за пределами страны. Представители бизнесмена отмечают, что он и не мог жить в Швейцарии — въезд ему запрещен из-за санкций

Андрей Мельниченко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Представители основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко подали в суд Швейцарии иск против решения об отказе в сохранении вида на жительство (ВНЖ) российского бизнесмена. Об этом РБК сообщил PR-директор Мельниченко Александр Бырихин.

В иске отмечается, что соответствующее постановление «основано на неверном и неполном установлении юридически значимых фактов, вынесено с нарушением федерального закона и, следовательно, является недействительным».

По словам Бырихина, швейцарский Секретариат по вопросам миграции, который хочет добиться отзыва у Мельниченко ВНЖ категории C (постоянный вид на жительство, выдается сроком на пять лет), обосновывает это тем, что бизнесмен длительное время находится за пределами страны. «Однако швейцарским властям хорошо известно, что после введения ими санкций в марте 2022 года Андрей Мельниченко и не мог проживать в Швейцарии из-за запрета на въезд в эту страну, включения в соответствующие списки стран Шенгенского соглашения и отсутствия необходимых согласований со стороны все тех же органов власти Швейцарской Конфедерации», — подчеркнул представитель бизнесмена.

О том, что в Швейцарии хотят добиться отзыва у Мельниченко ВНЖ категории C, накануне сообщила газета SonntagsBlick. Издание писало, что дело рассматривают власти кантона Граубюнден, где жил Мельниченко, и Секретариат по вопросам миграции. Последний выступает за лишение бизнесмена ВНЖ, а большинство в правительстве Граубюндена выступило против этого.

Мельниченко попал под санкции Евросоюза в марте 2022 года из-за военных действий на Украине. Позже аналогичные ограничения ввела Швейцария. Они предусматривают среди прочего заморозку всех активов и запрет на въезд. Также бизнесмен находится в санкционном списке США. Представители Мельниченко назвали эти решения безосновательными.

По состоянию на конец 2021 года Мельниченко вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% акций СУЭК. В марте прошлого года пресс-служба группы сообщила, что Мельниченко более не является ее бенефициаром и покинул совет директоров компании. Вслед за СУЭК производитель удобрений EuroChem Group (головная компания «Еврохим») также сообщил, что бизнесмен перестал быть бенефициаром группы и покинул ее совет директоров.

Forbes оценивает состояние Мельниченко и его семьи в $25,2 млрд.