Защита Абызова заявила о написанном не судьей решении по ₽32,5 млрд

Защита Михаила Абызова предположила, что судья, изъявшая в госдоход имущество экс-министра, не могла самостоятельно написать свое постановление. В его основе в числе прочего лежит сфальсифицированный документ, утверждают адвокаты

Адвокаты бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова предполагают, что судья Елена Черныш, которая в октябре прошлого года обратила в госсобственность 32,5 млрд руб. экс-чиновника, не могла самостоятельно написать соответствующее постановление: оно содержит в том числе цитаты из материалов уголовного дела Абызова, не изучавшихся в суде. Такой довод содержится в апелляционной жалобе защиты Абызова на изъятие его активов, с текстом ознакомился РБК. В четверг, 14 января, апелляцию рассмотрит Мосгорсуд.

«Решение представляет собой претенциозный взгляд следствия на некоторые произвольно избранные обстоятельства дела без верификации и проверки этих взглядов независимым и беспристрастным судом. Имеются основания предполагать, что судья Черныш не писала решение самостоятельно, а его изготовителем было третье лицо, обладающее большей широтой знаний», — заявляет в апелляции адвокат экс-министра Юлий Тай.

РБК направил запрос в Гагаринский суд Москвы и в Генпрокуратуру.

Постановление «информированного лица»

Гагаринский суд ранее согласился с доводами Генпрокуратуры, что Абызов, будучи министром, через скрытые от государства кипрские офшоры управлял Сибирской энергетической компанией (СИБЭКО) — основным поставщиком электроэнергии в Сибири — и в конце концов продал ее, тем самым нарушив антикоррупционное законодательство и запрет заниматься бизнесом для госслужащих.