Защита Абызова заявила о написанном не судьей решении по ₽32,5 млрд

В постановлении суда упоминаются обстоятельства, о которых знает следствие по делу Абызова, но ничего не сказано ни в одном из документов, представленных в процесс по имуществу экс-министра, утверждается в апелляции. Так, в постановлении говорится, что в ноябре 2017 года после разговора Абызова с губернатором региона Андреем Травниковым (беседа была записана силовиками, Травников на тот момент был врио губернатора) СИБЭКО возобновило финансирование хоккейного клуба «Сибирь». «Однако в материалах дела нет никаких доказательств того, что финансирование было возобновлено; соответственно, судья Черныш не могла этого знать. Подобное «пророчество» может иметь только одну причину: настоящий автор решения знал гораздо больше фактов, чем те, что попали в орбиту настоящего гражданского дела», — говорится в апелляции.
Всего в рамках процесса прокурор Сергей Бочкарев представил суду 13 томов выдержек из уголовного дела Абызова, в том числе показания свидетелей и расшифровки переговоров за несколько лет. Он не уточнил, какие именно фрагменты свидетельствуют о незаконной деятельности экс-министра, отмечается в апелляции. Защита обращает внимание, что судья не зачитывала в процессе эти документы и «даже кратко не обобщала» их содержание; исследование 4 тыс. страниц заняло у Черныш, согласно аудиозаписи заседания, всего десять минут.
В постановлении судьи цитируются конкретные фразы из показаний и прослушек, а это может означать, что решение могло изготовить другое лицо, хорошо информированное о деталях уголовного дела Абызова, считает его защита.
В основе постановления об изъятии активов Абызова лежит документ, который защита считает сфальсифицированным, говорят адвокаты. Они подкрепляют свою позицию заключением эксперта. Речь идет о соглашении о продаже компаний СИБЭКО и РЭС структурам Андрея Мельниченко от 6 февраля 2018 года: судя по материалам дела, оно было найдено на компьютере менеджера одной из компаний. На документе стоит подпись, расшифрованная как принадлежащая Абызову.
В действительности этот автограф подделан неустановленным лицом, настаивают адвокаты. К тому же выводу пришел в рамках назначенной нотариусом почерковедческой экспертизы специалист научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз «Перитус» Евгений Ларюхин. Суд отказался как приобщать к материалам тяжбы его заключение (указав, что оно сделано не по оригиналу, а по копии соглашения), так и назначать по ходатайству защиты новую независимую почерковедческую экспертизу, указано в апелляции.
Защита экс-министра настаивает, что Генпрокуратура и суд неверно использовали антикоррупционное законодательство и применили к Абызову правовую конструкцию, которая не основана ни на каких существующих нормах, при этом нарушив формальную процедуру контроля за расходами чиновника. Она отрицает, что экс-министр скрывал от государства свое владение теми или иными активами или финансовыми инструментами. Но если бы Абызов это делал, по закону ему грозила бы только дисциплинарная ответственность: увольнение в связи с утратой доверия, но не изъятие собственности, полагает Тай.
Один из основных доводов апелляции в том, что в собственность государства по закону может быть обращено имущество коррупционного происхождения, приобретенное госслужащим в период, когда он был обязан отчитываться о своих доходах и расходах. По мнению защиты, случай Абызова не подпадает под эти критерии: так, владельцем СИБЭКО он стал еще до поступления на госслужбу. А неполное декларирование доходов и занятие предпринимательской деятельностью, которые ему вменяются, сами по себе не являются коррупционными деяниями; обвинение в этом не дает оснований для изъятия имущества, уверены адвокаты.