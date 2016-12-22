В группе «Сумма» назначили нового гендиректора

С 17 августа в «Сумме» находящихся под стражей братьев Магомедовых появился новый гендиректор — Александр Хонькин. Смену руководства в компании объяснили вызовами, стоящими перед группой, и необходимостью сменить ее стратегию

Лейла Маммедзаде (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Александр Хонькин с 17 августа назначен гендиректором группы «Сумма», следует из данных СПАРК. Информацию РБК подтвердил представитель группы.

На этом посту он сменил Лейлу Маммедзаде, руководившую компанией с апреля 2016 года.

«Исходя из вызовов, стоящих в последние месяцы перед группой «Сумма», возникла необходимость в пересмотре ее стратегических задач и управленческой модели. Функционал «Суммы» сместился с инвестиционной деятельности на повышение операционной эффективности и усиление развития высоких технологий в активах», — сообщил РБК представитель группы.

По его словам, Лейла Маммедзаде и топ-менеджмент «Суммы» продолжат управление активами через присутствие в советах директоров, Александр Хонькин будет заниматься хозяйственной деятельностью группы «Сумма».

Александр Хонькин с 4 мая 2018 года руководит АО «Открытый порт Находка», который принадлежит «Сумме». Он также входил в совет директоров «Глобалэлекстросервиса», строительной «дочки» «Суммы».

Совладельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы с 31 марта находятся под арестом по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Им инкриминируют хищения при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также хищение у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб по делу — 2,5 млрд руб. Магомеду Магомедову также вменяется незаконный оборот оружия, так как при обыске у него был найден пистолет. Свою вину братья не признают.

Вместе с Магомедовыми был арестован глава дочерней компании «Суммы» «Интэкс» Артур Максидов. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.

Лейла Маммедзаде была назначена временно исполняющим обязанности президента «Суммы» в апреле 2016 года, а в феврале 2017 года стала гендиректором группы. Журнал Forbes называл Лейлу Маммедзаде связующим звеном между братьями Магомедовыми: по данным издания, именно через нее шла вся связанная с бизнесом коммуникация между ними.

В апреле 2018 года Маммедзаде допросили по делу братьев Магомедовых, однако после допроса она осталась в статусе свидетеля, рассказывал ее адвокат.

В конце июля «Ведомости» сообщали, что «Сумма» планирует продать строящийся терминал в порту Находка («Открытый порт Находка»). Стоимость актива оценивалась собеседниками издания в 1,45 млрд руб. Представитель группы «Сумма» информацию о подготовке сделки тогда отрицал. По его словам, после нескольких предложений о продаже ОПН, которые не устроили компанию, они планируют развивать порт самостоятельно.

В рамках дела братьев Магомедовых суд арестовал как личное имущество братьев, так и активы самой группы. В конце июля прокурор в Мосгорсуде сообщила, что всего арестовали активы 24 компаний, в том числе крупнейших структур «Суммы» — НМТП и FESCO. Аресты активов 16 компаний суд признал законными. В группе «Новороссийский морской торговый порт» впоследствии заявили, что обеспечительный арест с ее активов был снят еще в июне.

В начале августа следствие анонсировало новые аресты в рамках расследования дела Магомедовых, в том числе за границей.