Суд арестовал активы 24 компаний по делу братьев Магомедовых

Прокурор в Мосгорсуде раскрыла число и названия компаний, чьи активы и счета арестовали по делу братьев Магомедовых. Всего с арестом активов столкнулись 24 компании, в том числе крупнейшие структуры «Суммы» — НМТП и Fesco

Вид на Новороссийский морской торговый порт (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Обеспечительный арест в рамках расследования уголовного дела в отношении бизнесменов Зиявутдина и Магомеда Магомедовых был наложен на счета 24 компаний. Об этом в Мосгорсуде, где 30 июля рассматриваются жалобы на наложенные обеспечительные меры, заявила прокурор, передает«Интерфакс».

«Аресты наложены на счета и доли в уставных капиталах 24 компаний», — сказала прокурор.

По ее словам, были арестованы банковские счета и активы ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), четырех компаний, входящих в группу Fesco («Феско сервис», Femsta, «Феско ЕРЦ» и «Феско бункер»), а также головной компании группы — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). Кроме того, арестованы счета и активы ООО «Россетьэнерго», АО «Русская Тройка», ООО «Русские просторы», ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), ООО «Кардо Альянс», ООО «Саммит», ООО «Сахагазсинтез-недра», ООО СК «Стиль-Т», ОАО «Северное сияние», ООО «СЗМК-Глобалсталь», ООО «Система», ООО СК «Воско», ГС «Инженерия», ООО «Межозерное», ООО «Прогрессив, ООО «Глобалавтоматика», АО «Элеватор» и ООО «Владивостокский автомобильный терминал».

РБК отправил запрос в крупнейшие компании, в которых «Сумма» является акционером — НМТП и Fesco.

Совладельцы группы «Сумма», братья Магомедовы были арестованы 31 марта, их подозревают в организации преступной группировки и хищении 2,5 млрд руб., которые были выделены государством для возведения инфраструктурных объектов. Вместе с Магомедовыми взяли под стражу главу компании «Интэкс», входящей в структуру «Суммы», Артура Максидова. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии. Отдельные эпизоды мошенничества и растраты по делу Магомедовых расследуются с 2014 года, хотя само дело о создании ОПГ возбудили накануне ареста.

По делу Магомедовых арестовали также личное имущество Магомедовых: четыре машины, две квартиры и денежные средства, изъятые при обысках.

В середине июня также стало известно, что по делу Магомедовых арестовано имущество 13 компаний, связанных с «Суммой». Тогда же стало известно, что арест наложен на ценные бумаги Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) и «Портофлота».

28 июня стало известно об аресте счетов Новороссийского морского порта, из-за чего совет директоров рекомендовал в начале июня не выплачивать дивиденды акционерам. При этом уже на следующий день, 29 июня, стало известно, что арест со счетов НМТП был снят. Группа «Сумма» владеет 25-процентным пакетом НМТП.