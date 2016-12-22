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СМИ узнали о планах «Суммы» продать строящийся терминал в порту Находки
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СМИ узнали о планах «Суммы» продать строящийся терминал в порту Находки
Бизнес, 08:59
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СМИ узнали о планах «Суммы» продать строящийся терминал в порту Находки
Группа «Сумма» обсуждает продажу АО «Открытый порт Находка», сообщают «Ведомости». По данным издания, среди потенциальных покупателей — владелец угольных компаний Дмитрий Босов и владелец нескольких портов Роман Троценко
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Группа «Сумма» ведет переговоры о продаже АО «Открытый порт Находка» (ОПН) структурам Дмитрия Босова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к разным сторонам переговоров. Босов владеет угольной компанией «Сибантрацит» и вместе с Александром Исаевым — «Востокуглем».

По словам собеседников издания, стоимость актива оценивается в 1,45 млрд руб. Его приобретением также интересовался предприниматель Роман Троценко (глава совета директоров «АЕОН Корпорейшн» — владеет «Новапорт», Московским речным пароходством, Южным речным портом и др.).

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По словам источников газеты, документального подтверждения договоренностей о продаже ОПН пока нет. Близкий к одной из структур Босова человек сказал «Ведомостям», что целесообразность приобретения порта «небесспорна», так как на Дальнем Востоке уже есть большие мощности по перевалке угля, а гарантировать загрузку порта в Находке «не позволяет пропускная способность железных дорог». 

Представитель группы «Сумма» информацию о подготовке сделки отрицает. По его словам, после нескольких предложений о продаже ОПН, которые не устроили компанию, они планируют развивать порт самостоятельно. Представители Босова и Романа  Троценко отказались от комментариев «Ведомостям».

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Совладельцы группы «Сумма» братья Магомед и Зиявудин Магомедовы находятся под арестом по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Им инкриминируют хищение из федерального и регионального бюджетов в общей сложности на 2,5 млрд руб.

Во время слушаний в суде вопроса о помещении бизнесменов под стражу адвокат Заявудина Магомедова заявила об аресте счетов группы, но не уточнила, о какой сумме речь. Позже представитель «Суммы» сообщил, что банковские счета самой группы не арестованы, но арестованы «счета некоторых активов «Суммы».

Кроме того, в конце июня стало известно, что на некоторое время из-за дела братьев Магомедовых были арестованы счета Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и его дочерних компаний. Их разблокировали 28 июня.

Собеседник «Ведомостей», которого газета представляет как «знакомого» Магомедова, говорит о том, что из-за ареста счетов структур «Суммы» группе нужны деньги.

Сейчас 100% в ОПН принадлежит кипрской Silkenio Enterprise Ltd., которая строит в Находке угольный терминал «Север» мощностью около 20 млн т, указывают «Ведомости».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «Сумма» , Находка
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