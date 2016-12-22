Следствие анонсировало новые аресты имущества по делу Магомедовых

Следствие планирует новые аресты имущества в рамках расследования дела владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Как заявил следователь в Тверском суде Москвы, планируются аресты имущества за границей. Уже направлены запросы для правовой помощи.

30 июля прокурор в Мосгорсуде заявила, что обеспечительный арест в рамках расследования дела Магомедовых был наложен на счета 24 компаний, суд признал законным арест активов 16 из них. Жалобы на оставшиеся восемь будут рассмотрены в ближайшее время. В группе «Новороссийский морской торговый порт» впоследствии заявили, что обеспечительный арест с ее активов был снят еще в июне.

В начале июля в Тверском суде Москвы утверждали, что арест был наложен на четыре машины, две квартиры Магомедовых и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Братья Магомедовы были арестованы 31 марта, их подозревают в организации преступной группировки и хищении 2,5 млрд руб., которые были выделены государством для возведения инфраструктурных объектов. В мае суд продлил арест Магомедовых до 5 августа.