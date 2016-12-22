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Суд продлил арест братьям Магомедовым
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Суд продлил арест братьям Магомедовым
Общество, 19:14
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Суд продлил арест братьям Магомедовым

Тверской суд Москвы продлил до 5 ноября арест владельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова, его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова и главы входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артура Максидова. Такое решение приняла судья Ольга Затомская, передает корреспондент РБК.

Магомедовых и Максидова обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160) в связи с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб по делу — 2,5 млрд руб. Магомеду Магомедову также вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК).

В деле также упоминается, что Магомедов фиктивно нанял в компанию FESCO Дмитрия Шохина — сына главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, рассказал на заседании Зиявудин Магомедов. По его словам, в действительности Шохин-младший начал работать в FESCO за несколько лет до покупки компании «Суммой». «Следствие не пытается элементарные факты проверить. Если вы пишете, что я выполняю какие-то лоббистские ​устремления через Дмитрия Шохина, сына Александра Николаевича Шохина, — это просто смешно. Я состою в РСПП сам», — сказал бизнесмен.

В ходе заседания следователь Николай Будило рассказал, что круг обвиняемых в создании ОПС расширился. Теперь МВД считает причастными к нему еще троих менеджеров компаний, входивших в «Сумму». Это Эльдар Нагаплов и Вячеслав Кочетов, в разное время возглавлявшие компанию «Глобалэлектросервис» (оба скрылись на территории Объединенных Арабских Эмиратов), а также финансист Александр Кабанов, арестованный в Москве.

Следственные действия проходят в различных регионах России. Так, только на территории Кабардино-Балкарии прошло более 40 обысков, отчитался Будило. Также МВД направляло запросы на правовую помощь властям ОАЭ, Франции, Республики Кипр, Британских Виргинских и Багамских островов, рассказал следователь.

Обвиняемые не признают вину, при этом Зиявудин Магомедов заявил о готовности погасить всю сумму ущерба, «если дело в деньгах». По его словам, он инвестировал в строительный блок «Суммы» порядка 10–11 млрд руб., чтобы решить их проблемы и погасить долги. Лишь часть собственности «Суммы» была оформлена на офшоры, и только в строгом соответствии с законом, отметил обвиняемый.

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