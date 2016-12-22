НМТП сообщил о снятии ареста со счетов и активов компании

Обеспечительный арест на активы группы «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) в связи с уголовным делом в отношении совладельца группы Зиявудина Магомедова был снят еще в июне, говорится в сообщении НМТП, поступившем в редакцию РБК во вторник.
Владелец группы «Сумма» Зиявудин со своим братом Магомедом Магомедовым были арестованы 31 марта, их подозревают в организации преступной группировки и хищении 2,5 млрд руб., которые были выделены государством для возведения инфраструктурных объектов.
В рамках расследования уголовного дела на ряд компаний, аффилированных с группой «Сумма», был наложен арест. В понедельник, 30 июля, в Мосгорсуде рассматривались жалобы на наложение обеспечительных мер. «Интерфакс» со ссылкой на прокурора сообщил, что арест был наложен на счета 24 компаний.
«Аресты наложены на счета и доли в уставных капиталах 24 компаний», — сказала прокурор. В итоге суд отказал в просьбе снять арест с 16 из этих компаний, жалобы на оставшиеся восемь будут рассмотрены до конца недели, также сообщило агентство.
В числе 24 компаний указывалась и НМТП. В компании в понедельник не смогли оперативно прокомментировать заявление прокурора.
Ранее сообщалось, что из-за ареста счетов компания не смогла выплатить дивиденды.