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НМТП сообщил о снятии ареста со счетов и активов компании
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НМТП сообщил о снятии ареста со счетов и активов компании
Бизнес, 13:52
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НМТП сообщил о снятии ареста со счетов и активов компании

Обеспечительный арест на активы группы «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) в связи с уголовным делом в отношении совладельца группы Зиявудина Магомедова был снят еще в июне, говорится в сообщении НМТП, поступившем в редакцию РБК во вторник.

Владелец группы «Сумма» Зиявудин со своим братом Магомедом Магомедовым были арестованы 31 марта, их подозревают в организации преступной группировки и хищении 2,5 млрд руб., которые были выделены государством для возведения инфраструктурных объектов.

В рамках расследования уголовного дела на ряд компаний, аффилированных с группой «Сумма», был наложен арест. В понедельник, 30 июля, в Мосгорсуде рассматривались жалобы на наложение обеспечительных мер. «Интерфакс» со ссылкой на прокурора сообщил, что арест был наложен на счета 24 компаний.

«Аресты наложены на счета и доли в уставных капиталах 24 компаний», — сказала прокурор. В итоге суд отказал в просьбе снять арест с 16 из этих компаний, жалобы на оставшиеся восемь будут рассмотрены до конца недели, также сообщило агентство.

В числе 24 компаний указывалась и НМТП. В компании в понедельник не смогли оперативно прокомментировать заявление прокурора.

Ранее сообщалось, что из-за ареста счетов компания не смогла выплатить дивиденды.

Теги: НМТП , Зиявудин Магомедов , арест , Группа «Сумма»
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