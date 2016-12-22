ОЗК признали потерпевшей по делу братьев Магомедовых

Суд признал «Объединенную зерновую компанию» (ОЗК) потерпевшей по делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом заявил их юрист, сообщает «Интерфакс».

По его словам, сейчас компания «Элеватор», которой владеет ОЗК, находится на грани банкротства из-за ареста счетов Магомедовых. Группа «Сумма» братьев Магомедовых владеет 50% минус одна акция в ОЗК.

В конце марта братьев Магомедовых арестовали по подозрению в мошенничестве, создании преступной группы и растрате. Ущерб от их действий для федерального и регионального бюджетов оценили в 2,5 млрд руб. Кроме того, Магомеду Магомедову вменяется незаконный оборот оружия — при обыске у него нашли три пистолета, один из них был переделанным. По делу также проходит глава входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов, его подозревают в хищении 668,9 млн руб.

Подозреваемые отрицают свою вину, в конце мая суд продлил арест всем фигурантам дела до 5 августа.