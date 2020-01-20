С активов «Газпрома» в Европе по просьбе «Нафтогаза» сняли арест

Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев (Фото: STEPHANIE LECOCQ / ТАСС)

По требованию украинского «Нафтогаза» с активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры.Об этом говорится в сообщении «Газпрома», опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Активы «Газпрома» были арестованы на основании арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, говорится в сообщении. Англия и Уэльс уведомили компанию об отмене арестов 14 января, Нидерланды — 10 января, а Люксембург — 11 января.

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