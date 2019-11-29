Киев заявил о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах

Киев заявил о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах

По словам представителя «Нафтогаза», в некоторых странах взыскивать долги с российской компании «дипломатически сложнее». Речь идет о Германии, Польше и Молдавии, заявил Юрий Витренко

Украина в нескольких европейских странах столкнулась с разной готовностью судов рассматривать дела о принудительном взыскании с российской компании «Газпром» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил в эфире «Радио НВ» исполнительный диретор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию», — сказал Витренко (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он добавил, что аналогичные проблемы у Украины в Польше и Молдавии.

«Мы видим, что в некоторых странах это лучше делать, в некоторых странах, скажем так дипломатически, сложнее», — сказал Витренко.

Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал российскую компанию«Газпром» выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Российская компания впоследствии добилась приостановки решения арбитража по спору с «Нафтогазом», но последний это решения позднее оспорил. К середине 2019 года, по данным «Нафтогаза», долг вырос до $2,817 млрд с учетом процентов за просрочку платежа.