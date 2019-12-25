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Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Дмитрий Козак (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

«Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России», — сказал он, отметив, что «эти суммы были бы намного выше».

Козак добавил, что предсказать, «насколько кто выиграл» не может ни украинская, ни российская сторона.

О том, что «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд и заключить пятилетний контракт, а тот в свою очередь обязался отозвать прочие иски к российской компании и снять арест с ее активов, стало известно 20 декабря.

Материал дополняется.

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