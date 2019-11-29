Киев потребовал ареста активов «Газпрома» в Латвии по иску на $2,6 млрд

«Нафтогаз Украины» подал иск в суд Видземского предместья в Риге, в котором компания требует принять обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража, присудившего Киеву $2,6 млрд по спору с «Газпромом» о транзите газа. Об этом говорится в квартальном отчете (*pdf) «Газпрома».

«5 ноября 2019 года ПАО «Газпром» стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер», — сообщили в компании.

Судебное заседание должно состояться в конце апреля 2020 года. В «Газпроме» изучают возможности по защите своих интересов, говорится в отчете.

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