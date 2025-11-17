Reuters узнал, что Chevron изучает покупку активов ЛУКОЙЛа за рубежом

Возможность покупки активов ЛУКОЙЛа за рубежом рассматривает крупнейшая интегрированная энергетическая компания США Chevron, пишет Reuters. Ранее стало известно, что переговоры ведет также американская Carlyle

Фото: Mario Tama / Getty Images

Одна из крупнейших энергокомпаний США Chevron рассматривает разные варианты покупки зарубежных активов российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

По их сведениям, Chevron изучает варианты покупки не всех активов, а только тех, которые пересекаются с ее собственными. Сама компания заявила агентству, что соблюдает законы и правила, применимые к ее бизнесу, но не комментирует коммерческие вопросы.

Chevron Corporation — одна из крупнейших в мире интегрированных энергетических компаний. Ее деятельность охватывает все звенья нефтяного бизнеса от геологоразведки и добычи нефти до переработки, транспортировки и сбыта нефтепродуктов. Корпорация, штаб-квартира которой в 2024 году была перенесена из Калифорнии в Техас, производит моторные и трансмиссионные масла и жидкости, индустриальные и специальные масла и смазки для многих отраслей промышленности. Производственно-коммерческие подразделения компании действуют более, чем в 120 странах мира. В портфеле ее активов бренды Chevron, Texaco и Caltex, под каждым из них работают сети АЗС в Европе и США.

Ранее Reuters писал со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, что покупку активов ЛУКОЙЛа также рассматривает американская частная инвестиционная компания Carlyle.

ЛУКОЙЛ решила продать свои зарубежные активы после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против нее и другой крупной российской нефтяной компании «Роснефть». Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Позднее американский Минфин выдал лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса ЛУКОЙЛа.

Москва считает санкции незаконными. Президент России Владимир Путин сказал, комментируя новые санкции, что их введение будет носить для страны «серьезный» характер и «иметь определенные последствия», но существенно не скажется на «экономическом самочувствии» государства.

Сделки, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа и с обслуживанием зарубежных АЭС компании разрешены до 13 декабря. Сама корпорация сообщала, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежного бизнеса.

ЛУКОЙЛ работает в следующих зарубежных странах: США (сеть АЗС в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания);

Бельгия и Нидерланды (тоже сеть АЗС, в Нидерландах — доля 45% в нефтеперерабатывающем заводе Zeeland);

Австрия и Финляндия (производство масел LUKOIL Lubricants Europe);

Италия (сеть АЗС);

Румыния (НПЗ Petrotel-Lukoil, расположен в городе Плоешти, в 55 км от Бухареста, и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн т);

Болгария (НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове, сеть АЗС);

Сербия, Черногория, Македония, Молдавия (сети АЗС);

Азербайджан (газоконденсатное месторождение Шах-Дениз);

Казахстан (ЛУКОЙЛ, в частности, участвует в «Каспийском трубопроводном консорциуме»);

Ирак (месторождение Западная Курна-2);

ОАЭ (концессия Ghasha) и др. Всего у компании более 2,4 тыс. (на конец 2024-го) АЗС за пределами России. В части зарубежных проектов ЛУКОЙЛа речь идет о долях существенно меньше 50%, поэтому продавать их в большинстве случаев не придется, хотя многое будет зависеть от позиции национальных правительств, поясняли эксперты. Однако блокирующие санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними любых операций, включая получение финансовых доходов от их деятельности.

Интерес к активам ЛУКОЙЛа проявили компании и из других стран, в частности, казахстанская «Казмунайгаз». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что предприятия российской корпорации в Болгарии могут быть интересны и венгерским энергокомпаниям. На покупку претендовал и нефтетрейдер Gunvor, но сделка сорвалась после того, как американский Минфин дал понять, что выступает против нее.