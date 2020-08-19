Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 18 авг, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 18 авг, 12:42
Как управлять компьютерами сотрудников на удаленке РБК и Intel vPro, 07:07 Пандемия изменила список покупок для школьников Бизнес, 07:00 Куда отправить ребенка учиться. Тест РБК и Сбербанк, 06:03 Суд в Лондоне счел «ненормальной» охоту А1 Фридмана за активами Беджамова Финансы, 06:00 В США усилили охрану консульства России из-за кидавшего камни мужчины Общество, 05:53 Демпартия США утвердила соперника Трампа на выборах Политика, 05:35 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн человек Общество, 04:55 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 04:36 Командующий РВСН назвал сроки полного перевооружения на новые ракеты Общество, 04:23 Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа Политика, 03:55 СК возбудил уголовное дело из-за гибели российского генерала в Сирии Общество, 03:41 Умер сыгравший в «Огненных колесницах» и «Звездном пути» актер Бен Кросс Общество, 03:39 Трамп отложил торговые переговоры с Китаем Политика, 03:19 Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом Политика, 02:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия изменила список покупок для школьников

Как отмечают продавцы и эксперты, сезон подготовки к школе начался в этом году позже, а траты родителей пока скромнее, чем в прошлые годы. На спрос влияют опасения, что детям придется вернуться к дистанционному обучению
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Последствия пандемии структурно изменили набор товаров для подготовки к школе, а также сдвинули сроки начала традиционного сезона — теперь он захватит и первую половину сентября, сообщила РБК Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ; в нее входит более 300 компаний, включая «Детский мир», «Hasbro Россия», «Леонардо», ГК «Рики», Mattel).

«Начало сезона подготовки к школе более скромное, чем могли бы ожидать традиционные игроки. Наше бизнес-сообщество видит тревожные настроения потребителей насчет возвращения к дистанционному обучению и постоянно следит за сообщениями Минпросвещения, потому что мы очень зависимы и от правительственных решений, и от настроений покупателей», — рассказала она.

Власти напомнили о запрете на массовые мероприятия в школах до 2021 года
Общество
Сергей Кравцов

Пока, по наблюдениям АИДТ, родители либо не вернули детей в мегаполисы, либо стараются не водить в общественные места, а при покупках ориентируются только на самое необходимое. Зато в классической «школьной корзине» значительно растет доля техники для онлайн-обучения и появились многоразовые маски и санитайзеры.

Как россияне готовятся к школе и как на эти сборы повлияла пандемия — в материале РБК.

Какие школьные товары пользуются популярностью

Продажи одного из самых ходовых в школьной жизни товаров — тетрадей выросли больше чем в десять раз по сравнению с прошлогодними, подсчитали аналитики крупнейшего онлайн-игрока России Wildberries. Продажи компании в этой категории в июле по сравнению с тем же периодом в прошлом году выросли на 1204%, а с 1 по 16 августа — на 1077%.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Решение о проведении школьных линеек 1 сентября будут принимать регионы
Общество
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Среди товаров, приобретаемых на Wildberries, наиболее высокую динамику продаж из «школьной корзины» показывают также дневники (+832% в период с 1 по 16 августа), краски (+518%) и пластилин (+504%). Продажи практически всех товаров из основного списка позиций, которые покупают школьникам к новому учебному году (включая обувь и одежду, канцтовары, учебники и учебные материалы), выросли в два раза и выше (абсолютных значений продаж компания не раскрывает)

Как коронавирус влияет на учебный год

В марте российские школы из-за пандемии прекратили очное обучение и перешли на дистанционный формат. По действующим планам новый учебный год по всей стране должен начаться 1 сентября очно. Однако окончательное решение о формате учебного года в каждом из регионов будет сформировано 20 августа исходя из эпидемиологической обстановки.

Также регионы самостоятельно примут решение, проводить или нет торжественные линейки. По указу столичного мэра Сергея Собянина в Москве они отменены.

По мнению представителя Wildberries, столь высокие показатели обеспечил переток потребителей в онлайн, на который значительно повлияла пандемия. Отказываться от покупок потребители все равно не будут, и даже в случае возвращения к дистанционному обучению школьникам понадобится большинство обычных принадлежностей.

Собянин заявил о начале нового учебного года в Москве без школьных линеек
Общество
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Новые привычки россиян по покупке преимущественно онлайн подтверждают и в Ozon. Хотя компания не первый год отмечает, что родители делают покупки к учебному году заранее и комплексно, в текущем сезоне их заказ состоит из 10–12 наименований против семи-восьми в прошлом году. «Очевидно, что пользователи все больше переводят покупки к 1 сентября в онлайн. Это особенно актуально в этом году, когда многие россияне все еще стремятся снизить частоту посещения общественных мест», — пояснила Мария Заикина, заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon.

В «Ашане», наоборот, отмечают более низкую динамику продаж канцелярских товаров, чем в прошлые годы. «Мы связываем это с тем, что многие перешли на удаленный режим работы и уехали за город. Делаем ставку на последние недели августа, когда люди будут возвращаться в Москву и другие города. С другой стороны, видим прогресс в категории одежды», — отметил представитель компании (данных о динамике и продажах в компании не раскрывают).

По информации Заикиной, самые популярные категории в июле—августе в Ozon — форменная одежда и ранцы: продажи первой выросли кратно год к году, второй — в два раза. Заранее приобретают и письменные принадлежности: тетради, ручки и линейки покупают сразу с запасом, продажи этой категории в июле—августе выросли на 13% год к году.

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Один из крупнейших российских продавцов товаров люкс ЦУМ зафиксировал, что за две недели августа продажи детской одежды и обуви сезона осень—зима 2020/21 онлайн выросли на 45%. В компании это связывают с расширением ассортимента детских товаров и ценовой политикой — с сентября прошлого года цены на детские товары на 10% ниже, чем в Европе, уточнила представитель компании Анна Дубровина.

У Lamoda, специализирующейся на одежде и обуви, наибольший рост год к году (промежуток с 29 июня по 16 августа) в школьной категории товаров показали юбки-шорты (+1750%), колготки (+153%) и галстуки (+33%).

Какую технику выбирают потребители

Крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники группа «М.Видео-Эльдорадо» наблюдает рост спроса на ноутбуки и другую компьютерную технику с марта, что связано с переходом на дистанционную работу и учебу. Эта тенденция продолжается и сейчас: в конце июля — начале августа российский розничный рынок ноутбуков показывает рост на 50–60% как в денежном, так и в натуральном выражении, рассказала РБК представитель группы Валерия Андреева.

Двузначный рост демонстрируют также сопутствующие товары и аксессуары: периферия (мыши, клавиатуры, гарнитуры), веб-камеры, роутеры и компьютерные кресла.

В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Общество
Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

Как отмечают в «М.Видео-Эльдорадо», еще одним популярным сегментом стали «умные» часы для детей — спрос на российском рынке растет примерно на 20–25% к прошлому году. Смарт-часы с GPS и кнопкой SOS предназначены для детей и отслеживания их безопасности родителями. Продажи планшетов в «М.Видео» и «Эльдорадо» выросли на 25% к прошлому году.

Сколько стоит собрать ученика к школе

Минимальный набор школьника в большинстве случаев включает стоимость школьной формы, обуви, ранца или рюкзака, набора канцтоваров.

Ранее Wildberries сообщил, что подготовка к учебному году обойдется не менее чем в 2505 руб. Стоимость необходимого набора на Ozon варьируется от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Однако в компании отмечают, что родители в среднем собирают корзину школьных товаров с чеком от 5100 руб.

Купить базовую школьную форму на Lamoda для девочки обойдется минимально в 5534 руб., для мальчика — в 6168 руб. «Детский мир» предложит набор для подготовки мальчика в школу за 4679 руб. и девочки — за 4037 руб. Минимальный набор предметов из «школьной корзины» в «Ашане» у мальчиков и девочек различается по стоимости незначительно и будет стоить примерно 3500 руб.

Автор: Анна Левинская
Теги: учебный год, онлайн-продажи, Wildberries, «Детский мир», Ozon.ru, «Ашан»
Материалы по теме
В Минпросвещения опровергли данные об обязанности учителей носить маски
Общество
В Wildberries назвали стоимость минимального набора школьника в 2020 году
Общество
Собянин заявил о начале нового учебного года в Москве без школьных линеек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter