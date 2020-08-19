Пандемия изменила список покупок для школьников

Какие школьные товары пользуются популярностью

Продажи одного из самых ходовых в школьной жизни товаров — тетрадей выросли больше чем в десять раз по сравнению с прошлогодними, подсчитали аналитики крупнейшего онлайн-игрока России Wildberries. Продажи компании в этой категории в июле по сравнению с тем же периодом в прошлом году выросли на 1204%, а с 1 по 16 августа — на 1077%.

Среди товаров, приобретаемых на Wildberries, наиболее высокую динамику продаж из «школьной корзины» показывают также дневники (+832% в период с 1 по 16 августа), краски (+518%) и пластилин (+504%). Продажи практически всех товаров из основного списка позиций, которые покупают школьникам к новому учебному году (включая обувь и одежду, канцтовары, учебники и учебные материалы), выросли в два раза и выше (абсолютных значений продаж компания не раскрывает)

Как коронавирус влияет на учебный год В марте российские школы из-за пандемии прекратили очное обучение и перешли на дистанционный формат. По действующим планам новый учебный год по всей стране должен начаться 1 сентября очно. Однако окончательное решение о формате учебного года в каждом из регионов будет сформировано 20 августа исходя из эпидемиологической обстановки. Также регионы самостоятельно примут решение, проводить или нет торжественные линейки. По указу столичного мэра Сергея Собянина в Москве они отменены.

По мнению представителя Wildberries, столь высокие показатели обеспечил переток потребителей в онлайн, на который значительно повлияла пандемия. Отказываться от покупок потребители все равно не будут, и даже в случае возвращения к дистанционному обучению школьникам понадобится большинство обычных принадлежностей.

Новые привычки россиян по покупке преимущественно онлайн подтверждают и в Ozon. Хотя компания не первый год отмечает, что родители делают покупки к учебному году заранее и комплексно, в текущем сезоне их заказ состоит из 10–12 наименований против семи-восьми в прошлом году. «Очевидно, что пользователи все больше переводят покупки к 1 сентября в онлайн. Это особенно актуально в этом году, когда многие россияне все еще стремятся снизить частоту посещения общественных мест», — пояснила Мария Заикина, заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon.

В «Ашане», наоборот, отмечают более низкую динамику продаж канцелярских товаров, чем в прошлые годы. «Мы связываем это с тем, что многие перешли на удаленный режим работы и уехали за город. Делаем ставку на последние недели августа, когда люди будут возвращаться в Москву и другие города. С другой стороны, видим прогресс в категории одежды», — отметил представитель компании (данных о динамике и продажах в компании не раскрывают).

По информации Заикиной, самые популярные категории в июле—августе в Ozon — форменная одежда и ранцы: продажи первой выросли кратно год к году, второй — в два раза. Заранее приобретают и письменные принадлежности: тетради, ручки и линейки покупают сразу с запасом, продажи этой категории в июле—августе выросли на 13% год к году.

Один из крупнейших российских продавцов товаров люкс ЦУМ зафиксировал, что за две недели августа продажи детской одежды и обуви сезона осень—зима 2020/21 онлайн выросли на 45%. В компании это связывают с расширением ассортимента детских товаров и ценовой политикой — с сентября прошлого года цены на детские товары на 10% ниже, чем в Европе, уточнила представитель компании Анна Дубровина.

У Lamoda, специализирующейся на одежде и обуви, наибольший рост год к году (промежуток с 29 июня по 16 августа) в школьной категории товаров показали юбки-шорты (+1750%), колготки (+153%) и галстуки (+33%).

Какую технику выбирают потребители

Крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники группа «М.Видео-Эльдорадо» наблюдает рост спроса на ноутбуки и другую компьютерную технику с марта, что связано с переходом на дистанционную работу и учебу. Эта тенденция продолжается и сейчас: в конце июля — начале августа российский розничный рынок ноутбуков показывает рост на 50–60% как в денежном, так и в натуральном выражении, рассказала РБК представитель группы Валерия Андреева.

Двузначный рост демонстрируют также сопутствующие товары и аксессуары: периферия (мыши, клавиатуры, гарнитуры), веб-камеры, роутеры и компьютерные кресла.

Как отмечают в «М.Видео-Эльдорадо», еще одним популярным сегментом стали «умные» часы для детей — спрос на российском рынке растет примерно на 20–25% к прошлому году. Смарт-часы с GPS и кнопкой SOS предназначены для детей и отслеживания их безопасности родителями. Продажи планшетов в «М.Видео» и «Эльдорадо» выросли на 25% к прошлому году.

Сколько стоит собрать ученика к школе

Минимальный набор школьника в большинстве случаев включает стоимость школьной формы, обуви, ранца или рюкзака, набора канцтоваров.

Ранее Wildberries сообщил, что подготовка к учебному году обойдется не менее чем в 2505 руб. Стоимость необходимого набора на Ozon варьируется от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Однако в компании отмечают, что родители в среднем собирают корзину школьных товаров с чеком от 5100 руб.

Купить базовую школьную форму на Lamoda для девочки обойдется минимально в 5534 руб., для мальчика — в 6168 руб. «Детский мир» предложит набор для подготовки мальчика в школу за 4679 руб. и девочки — за 4037 руб. Минимальный набор предметов из «школьной корзины» в «Ашане» у мальчиков и девочек различается по стоимости незначительно и будет стоить примерно 3500 руб.