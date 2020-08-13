Решение о проведении школьных линеек 1 сентября будут принимать регионы

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Российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения торжественных линеек в школах 1 сентября, сообщил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о тех или иных мерах, исходя прежде всего из требований по защите здоровья. Там, где примут решение «живые» линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним», — заявил Кравцов.

Министр также сообщил, что по действующим планам новый учебный год по всей стране должен начаться 1 сентября в очном режиме, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Отметив, что День знаний — особый день в жизни школы, он напомнил, что в этом году «самым важным будет соблюдение санитарных норм, чтобы никто из участников первых школьных звонков или уроков не заболел».