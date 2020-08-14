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Власти напомнили о запрете на массовые мероприятия в школах до 2021 года

Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

До 1 января 2021 года массовые мероприятия в российских школах проводиться не будут. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

При этом он заметил, что «определенные корректировки» в этом направлении будут, но они никак не повлияют на образовательный процесс.

Кравцов напомнил, что учеба в школах начнется с 1 сентября. «Дети придут в школу, для этого мы все делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идет подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнется в традиционном очном режиме», — сказал министр.

Также он сообщил, что в августе в школах проводятся совещания для того, чтобы продумать организацию учебного процесса в новых условиях.

Собянин заявил о начале нового учебного года в Москве без школьных линеек
Общество
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что в столице новый учебный год начнется 1 сентября, однако торжественных линеек и других массовых мероприятий в городе проводиться не будет. Он также отмечал, что школьникам не придется носить маски на занятиях, однако их перемещения внутри учебных заведений могут быть ограничены.

Действующие санитарные требования для школ, которые в том числе запрещают проведение массовых мероприятий до 1 января 2021 года, Роспотребнадзор установил в начале июля. Ранее Кравцов рекомендовал школам отказаться от них на весь период учебного года. Накануне министр сообщил, что решение о формате проведения торжественных линеек в школах 1 сентября российские регионы будут принимать самостоятельно с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.

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Теги: школа, COVID-19, Минпросвещения, Сергей Кравцов
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