Власти напомнили о запрете на массовые мероприятия в школах до 2021 года

Сергей Кравцов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

До 1 января 2021 года массовые мероприятия в российских школах проводиться не будут. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

При этом он заметил, что «определенные корректировки» в этом направлении будут, но они никак не повлияют на образовательный процесс.

Кравцов напомнил, что учеба в школах начнется с 1 сентября. «Дети придут в школу, для этого мы все делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идет подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнется в традиционном очном режиме», — сказал министр.

Также он сообщил, что в августе в школах проводятся совещания для того, чтобы продумать организацию учебного процесса в новых условиях.