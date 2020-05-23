В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения. Такое предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с мерами по функционированию экономики и социальной сферы в новых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно предложению сенаторов, в школу могут не допустить детей, у которых нет справки о профилактических прививках в соответствии с утвержденным календарем вакцинаций.

Внести изменения сенаторы предлагают «в целях усиления требований к иммунопрофилактике», говорится в законопроекте. Для этого необходимо изменить федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», передает агентство. Какое наказание может последовать за нарушение предложенной нормы, в документе не уточняется.

Ранее в Минздраве сообщили о приостановке плановой вакцинации населения. В период распространения коронавируса идет большая нагрузка на иммунитет, а прививки определенно воздействуют на иммунную систему, пояснили в ведомстве.



Позднее в министерстве уточнили, что полностью плановую вакцинацию прекратили только для взрослого населения. Решение о ее приостановке для детей регионы будут принимать, только в случае если того потребует эпидемиологическая ситуация.

