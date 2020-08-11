В Wildberries назвали стоимость минимального набора школьника в 2020 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минимальная стоимость набора школьника к новому учебному году на Wildberries составляет 2505 руб. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитической службой компании (есть у РБК).

Аналитики Wildberries изучили свыше 30 млн заказов россиян, сделанных в июле-августе, и определили самые популярные товары к новому учебному году. Они выяснили, что минимальный бюджет на сборы в школу составляет 2505 руб. В эту сумму входят затраты на комплект школьной формы и обуви, ранец или рюкзак, а также набор канцтоваров.

В этом году базовый комплект школьной формы стоит на 14% дешевле, чем в прошлом, его стоимость на платформе Wildberries начинается от 1445 руб. В эту сумму входят: