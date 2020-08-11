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В Wildberries назвали стоимость минимального набора школьника в 2020 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минимальная стоимость набора школьника к новому учебному году на Wildberries составляет 2505 руб. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитической службой компании (есть у РБК).

Аналитики Wildberries изучили свыше 30 млн заказов россиян, сделанных в июле-августе, и определили самые популярные товары к новому учебному году. Они выяснили, что минимальный бюджет на сборы в школу составляет 2505 руб. В эту сумму входят затраты на комплект школьной формы и обуви, ранец или рюкзак, а также набор канцтоваров.

В этом году базовый комплект школьной формы стоит на 14% дешевле, чем в прошлом, его стоимость на платформе Wildberries начинается от 1445 руб. В эту сумму входят:

  • жилет (минимальная цена — 235 руб.);
  • брюки или юбка (270 руб.);
  • рубашка или блузка (280 руб.);
  • полуботинки или туфли (660 руб.).

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При этом, как показало исследование Wildberries, комплект школьной формы может обойтись родителям на 20% дешевле, если он предназначен для девочек, а не для мальчиков. В то же время самые популярные модели школьных костюмов пользователи платформы приобретают по цене от 3000 до 5000 руб., варианты блузок — от 900 до 2000 руб., рубашек — от 1000 до 2500 руб., а обувь — от 2000 до 4000 руб.

Минимальный комплект канцтоваров, включающий ручку, набор карандашей, пенал, тетрадь, ластик, дневник, линейку, а также ранец или рюкзак, обойдется родителям примерно в 1060 руб., почти на 22% дешевле, чем в прошлом году, отмечают в Wildberries. 

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Маркетплейс отмечает, что россияне все чаще выбирают товары для того, чтобы собрать детей в школу, в интернет-магазинах, где в одном заказе можно получить все необходимое. Компания указывает, что в этом году ассортимент школьных товаров на Wildberries расширился на 60%. 

Российские власти неоднократно отмечали, что несмотря пандемию коронавируса, учебный год в школах с 1 сентября начнется в традиционном очном формате. 

В прошлом году, по расчетам Росстата, сборы первоклассника в школу в среднем обошлись россиянам в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки. В набор первоклассника, упомянутый в опросе, вошли комплект вещей (форма, рюкзак для книг и прочее), канцтоваров, учебных и дидактических материалов, которые потребуются школьникам в первом учебном году.

Теги: школа, Wildberries, школьная форма
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