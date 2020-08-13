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Собянин заявил о начале нового учебного года в Москве без школьных линеек

По словам мэра, учебный год в школах Москвы начнется 1 сентября без традиционных торжественных линеек, но в классах дети смогут сидеть без масок
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Новый учебный год в школах Москвы из-за сохранения угрозы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 начнется без проведения торжественных линеек и других массовых мероприятий. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек», — сказал Собянин.

При этом он заверил, что учебный год начнется с 1 сентября. Однако при этом, по словам мэра, к работе школ будут установлены «определенные требования», такие как:

  • усиленная дезинфекция;
  • измерение температуры тела у входящих в школы;
  • наблюдение за состоянием здоровья учителей и учащихся;
  • ограничение передвижений внутри школ.

«Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, то есть если есть какие-то специальные занятия — кабинет химии, физики. А так занятия должны происходить в одном месте, чтобы меньше было пересечений детей», — пояснил Собянин.

Мэр Москвы также предупредил об ограничении работы школьных столовых и возможном введении других ограничений, о которых родителей, по его словам, известят заранее.

«Ничего такого кардинально страшного там происходить не будет», — заверил Собянин, отметив среди прочего, что в классах школьники смогут сидеть без масок.

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Ну, если у ребенка есть желание находиться в маске или родители настаивают, — ради бога. Но требования такого не будет», — добавил мэр.

В конце июля министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал школам отказаться от проведения массовых мероприятий до начала следующего года. Министр также сообщил, что учебный год в школах начнется, как обычно, с 1 сентября в очном формате. «Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — уточнил Кравцов.

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В начале июля Роспотребнадзор установил санитарные требования для школ и детских садов во время пандемии. Они действуют до 1 января 2021 года. В них, в частности, прописан запрет на массовые мероприятия, требование проверки температуры и доступа к антисептикам для детей и работников.

Автор: Евгений Калюков
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