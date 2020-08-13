Собянин заявил о начале нового учебного года в Москве без школьных линеек

По словам мэра, учебный год в школах Москвы начнется 1 сентября без традиционных торжественных линеек, но в классах дети смогут сидеть без масок

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Новый учебный год в школах Москвы из-за сохранения угрозы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 начнется без проведения торжественных линеек и других массовых мероприятий. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек», — сказал Собянин.

При этом он заверил, что учебный год начнется с 1 сентября. Однако при этом, по словам мэра, к работе школ будут установлены «определенные требования», такие как:

усиленная дезинфекция;

измерение температуры тела у входящих в школы;

наблюдение за состоянием здоровья учителей и учащихся;

ограничение передвижений внутри школ.

«Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, то есть если есть какие-то специальные занятия — кабинет химии, физики. А так занятия должны происходить в одном месте, чтобы меньше было пересечений детей», — пояснил Собянин.