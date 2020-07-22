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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин назвал дату решения по проведению учебного года в онлайн-режиме

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Решение о том, в каком формате проведут следующий учебный год, будет принято 20 августа в соответствии с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в каждом регионе. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Без сомнения, мы будем принимать решение в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте Федерации. За это отвечают руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складываемся ситуация. В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет соответственно приниматься окончательное решение по каждому из регионов», — сказал Мишустин.

Премьер выразил надежду, что в новом учебном году получится минимизировать вынужденный дистанционный формат обучения. По словам Мишустина, в следующем учебном году в первый класс пойдут 1,5 млн учеников.

В России отказались проводить традиционные линейки в школах 1 сентября
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В марте текущего года российские школы из-за пандемии коронавируса прекратили очное обучение и перешли на дистанционный формат.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее называла весьма вероятным возобновление очных занятий 1 сентября.

В конце июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школьники начнут учебный год 1 сентября. При этом в школах усилят меры санитарной безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что текущая эпидемиологическая обстановка в Москве позволит столичным школьникам приступить к занятиям 1 сентября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Михаил Мишустин, Госдума, учебный год, 1 сентября
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