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«Вкусно — и точка» повысит цены в кафе

«Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в кафе в среднем на 6%
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В кафетериях ресторанов «Вкусно — и точка» (бывшие «МакКафе») с 26 июня цены в среднем вырастут на 6%, кроме напитков, в связи с ростом себестоимости продукции, сообщили РБК в сети ресторанов быстрого питания. В кафе продают пирожные и торты.

«В то же время, во «Вкусно — и точка» сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов», — рассказали в компании.

В первый год работы компания «Система ПБО», которая управляет структурой «Вкусно — и точка», получила убыток в 11,3 млрд руб. по сравнению с 2021 годом, следует из отчетности организации. Выручка по сравнению с 2021 годом снизилась на 2,3% — до 73,5 млрд руб. В компании назвали сравнение показателей некорректным, так как заведения не работали несколько месяцев, было сделано много инвестиций, не сразу перезапустили доставку и другие сервисы.

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анна Захарова
Вкусно – и точка повышение цен фастфуд
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