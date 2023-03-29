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«Вкусно — и точка» получила 11,3 млрд руб. убытка в первый год работы

Сеть «Вкусно — и точка» получила 11,3 млрд руб. убытка в первый год работы

Компания «Система ПБО», которая оперирует структурой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», получила убыток в 11,3 млрд руб. по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в отчетности организации, передает «РИА Новости».

В 2021 году компания получила прибыль более чем в 2 млрд руб. Выручка по сравнению с 2021 годом снизилась на 2,3% — до 73,5 млрд руб. В то же время, компания «ДВРП», через которую сеть развивается на Дальнем Востоке, в 2022 году получила выручку в 667,7 млн руб.

«Сравнение показателей 2022 года с 2021-м некорректно, так как предприятия сети не работали с середины марта до июня и постепенно переоткрывались вплоть до конца сентября. Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий, кроме того, не сразу были перезапущены все позиции меню и сервисы — к примеру, доставка», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Там отметили, что результаты января и февраля 2023 года выше, чем соответствующих месяцев в 2022 году.

В мае 2022 года «Макдоналдс», после начала военной операции на Украине, объявил об уходе из России и продаже бизнеса. Покупателем активов компании стал Александр Говор, теперь он управляет сетью ресторанов под брендом «Вкусно — и точка». Первая точка под новым названием открылась в Москве 12 июня.

В колонке для РБК Говор признавался, что решение купить и перезапустить сеть было непростым. По его словам, культура, созданная «Макдоналдс», никуда не уйдет. «Наша задача заключается в том, чтобы поддерживать качество и сервис, к которым за многие годы привыкли гости», — отметил Говор, добавив, что если что-то пойдет не так, то и «отвечать за это тоже только нам».

Теги
Вкусно – и точка McDonald’s выручка убыток
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