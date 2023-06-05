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«Вкусно — и точка» показала игрушки для замены «Хэппи Мил»

«Вкусно — и точка» показала игрушки «Лео и Тиг» для замены «Хэппи Мил»
Первыми игрушками для детского набора «Кидз комбо» в сети ресторанов «Вкусно — и точка» будут герои мультсериала «Лео и Тиг». Наборы появятся в ресторанах в августе. Сейчас в детские наборы вкладывают книжки, а не игрушки
Фото: Анна Захарова / РБК
Фото: Анна Захарова / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» разработала игрушки для детского набора «Кидс Комбо» — аналога «Хэппи Мил» в «Макдоналдсе». Об этом сообщил гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев на конференции по итогам работы сети за год, передает корреспондент РБК.

«Сегодня мы будем рады представить нашу первую коллекцию игрушек в коллаборации с [мультсериалом] «Лео и Тиг». В конце лета эти игрушки появятся во всех ресторанах сети, чтобы радовать посетителей», — сказал Пароев.

Он также добавил, что остальные персонажи как российских, так и не российских франшиз пока в проработке на два года вперед. В том числе — игрушки из вселенной мультфильмов «Маша и Медведь» и «Ну, погоди».

«Лео и Тиг» — российский мультсериал о приключениях леопарда Лео и тигра по имени Тиг, созданный студией «Паровоз». Сериал выходит с сентября 2016 года, с того момента были сняты три сезона.

Пароев ранее рассказывал РБК, что у компании возникли сложности с заключением договоров франшизы на использование игрушек с героями мультфильмов, которые производились в недружественных странах. В детские наборы «Вкусно — и точка», которые появились в меню преемника «Макдоналдса» в России в конце декабря 2022 года, в качестве сюрприза вкладывают книги издательства CLEVER с головоломками и лабиринтами.

Также в состав набора входят наггетсы, сырные снеки, классические бургеры, салат, морковные палочки или яблочные дольки, а также напиток по выбору — молочный коктейль, яблочный или апельсиновый сок или другой прохладительный напиток из основного меню.

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«Макдоналдс» закрыл все свои российские рестораны в марте 2022 года, а позже принял решение их продать. Сеть ресторанов выкупил предприниматель Александр Говор, который в тот момент развивал несколько ресторанов «Макдоналдс» в Сибири. Сеть ресторанов была переименована во «Вкусно — и точка», а ее юрлицо сменило название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Системы ПБО».

В мартовском интервью РБК Говор рассказывал, что планирует через два года построить в России фабрику для производства игрушек для детских наборов. По его словам, сейчас в России нет фабрик, которые готовы поставлять игрушки сети ресторанов в нужном сети объеме. Также он говорил, что большинство игрушек в наборах «Кидз Комбо» будут персонажами российских мультфильмов, среди которых — «Маша и Медведь». «Если раньше [игрушки] были из иностранных мультяшек, то сейчас 90% будет из наших, российских», — говорил он РБК.

«Макдоналдс» считается крупнейшим продавцом игрушек в мире за счет продаж «Хэппи Мил». Но после ухода компании из России ее преемник «Вкусно — и точка» вынужден был искать новых поставщиков для своих детских наборов, рассказывал ранее Пароев. По его словам, для детских наборов «Вкусно — и точка» необходимо около 2 млн штук игрушек каждый месяц.

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Теги
Анна Захарова, Наталья Демченко Наталья Демченко
Вкусно – и точка игрушки
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